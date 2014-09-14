На подконтрольных боевикам территориях растет недовольство их действиями - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

«Среди населения подконтрольных боевикам территорий в зоне АТО фиксируется рост недовольства за невыполненные лидерами террористов обещания по восстановлению электро - и водоснабжения Луганска, водоснабжения в городах Ровеньки и Свердловск, осуществления социальных выплат, обеспечения продуктами питания и лекарствами», - сказал он.

Читайте такжеВ течение последних суток увеличилось количество обстрелов позиций украинских силовиков (карта АТО)Также Полевой сообщил, что из-за постоянных обстрелов и угроз со стороны террористов донецкие энергетики не могут восстановить электроснабжение на насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. «И ЛЭП и подстанция имеют значительные повреждения. По предварительным оценкам, восстановительные работы могут длиться до двух недель. Энергетики смогут начать восстановительные работы только после того, как будет достигнута договоренность о предоставлении «зеленого коридора», - отметил Полевой, информируя о ситуации в населенных пунктах в зоне АТО.

Также он сообщил, что в Красном Луче на Луганщине террористы составили список лиц, которые, по их мнению, в начале 90-х годов «разворовывали край». «В этот список попали представители местной элиты. Состоятельные люди могут быть вычеркнуты из «черного списка» за денежное вознаграждение», - отметил секретарь СНБО.