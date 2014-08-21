Силы АТО зачищают от боевиков 5 населенных пунктов на Луганщине

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

"Идет зачистка подразделениями сил АТО населенных пунктов Станица Луганская, Малониколаевка, Иллирия, Землянки", - написал в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеСилы АТО зачищают от боевиков Ясиноватую и блокируют Иловайск - Тымчук

Кроме этого, силы АТО продолжают наступательные действия по ряду направлений.

Он также отметил, что продолжаются боестолкновения в районах населенных пунктов Донецк, Луганск, Иловайск, напряженная ситуация остается в районе Саур-Могилы.Читайте такжеВ Иловайске, Ясиноватой, Донецке, Луганске и возле Саур-Могилы идут бои

Кроме этого, силы АТО усиливают оборонительные позиции в районе населенных пунктов Новосветловка и Хрящеватое, обеспечивая контроль участка трассы М-04, соединяющей Луганск с остальной частью территории, контролируемой террористической организацией «ЛНР».

Позже пресс-центр АТО дополнил, что кроме 4-х названных Дмитрием Тымчуком населенных пунктов, силы АТО начали защиту населенного пункта Ясиновка.