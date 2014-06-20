СБУ оценивает количество террористов и бандитов на Донбассе в 4,5 тысячи

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в интервью газете «День».

«Мы знаем о происхождении, количестве и размещении российских офицеров, диверсантов, наемников, изменников из милиции и СБУ. Например, наемники-боевики «казаков Козицына» - около 300, криминалитет бывшего украинского прапорщика Мозгового насчитывает до 400 вооруженных бандитов. В совокупности количество таких группировок террористов и бандитов на Донбассе – 4,5 тысячи. И их постоянное пополнение из России - ключевая угроза национальной безопасности Украины. Именно это не позволяет урегулировать ситуацию и восстановить мирную жизнь», - отметил председатель СБУ.