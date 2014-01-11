МВД: В драке под судом одному «беркутовцу» сломали ногу, еще 20 травмированы

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В говорится в сообщении, «во время попытки автомобиля полка конвойной службы милиции с осужденными выехать за территорию суда митингующие начали вести себя агрессивно. Радикально настроенные активисты бросали в сторону помещения суда и в служебный автомобиль бутылки с водой и камни, блокируя при этом движение авто».

«Несмотря на требование правоохранителей прекратить нарушение общественного порядка, отдельные активисты продолжали препятствовать движению автомобилей, пытаясь при этом спровоцировать конфликт с сотрудниками милиции», - заметили в УСО МВД.

Также, по данным милиции, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд служебного автомобиля, сотрудники ПМОН «Беркут» оттеснили митингующих от автомобиля, создав коридор для его проезда. Началась сутолока. В то же время неизвестные лица, бросая камнями в сторону правоохранителей, повредили стекло автомобиля полка конвойной службы милиции.

В результате неправомерных действий активистов был поврежден фасад здания суда. Кроме того, во время зачитывания приговора судье плеснули в лицо неизвестным веществом. В результате таких действий около 20 работников «Беркута» получили разные повреждения. Один из них госпитализирован с переломом ноги.

Начаты уголовные производства по части 3 статьи 296 (Хулиганство), части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и части 1 статьи 376 (Вмешательство в деятельность судебных органов). За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.