Вакарчук призвал молодых сломать стены, которые выстроило старшее поколение

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призывает молодежь всего государства «не молчать» во имя будущего Украины.

Об этом говорится в «Обращении к молодым», обнародованном на странице группы в «Фейсбук».

Как отмечает Вакарчук, «обращаюсь именно к Вам, ребятам и девушкам, примерно ровесников нашей Независимости. К молодым людям, чья активная жизнь только начинается. И будет связано с этой страной. Большинство из Вас здесь будет жить, работать, создавать семьи, строить свое будущее. Обращаюсь к Вам — к тем, кому сейчас плюс-минус 20—25. Именно к Вам еще и потому, что не совсем уверен, что старшее поколение хорошо услышит меня и до конца поймет. А вот за Вас почему-то я уверен!».

Как говорится в обращении, «последние события, которые условно можно объединить словом «Евромайдан», побуждают меня поговорить с Вами максимально откровенно. Так, как говорят с близкими друзьями, с глазу на глаз. Называя вещи своими именами. Понимая: кое-что из услышанного может кому-то и не понравиться. Увидев то, что произошло в субботу 30 ноября на Майдане, я написал эмоциональное письмо к жителям Юга и Востока Украины. Я действительно писал его, сдерживая слезы. И обращался ко всем не молчать. Не молчать о том, что произошло в Киеве. О том, что на Востоке и Юге, как оказалось, многие почему-то считали проблемой лишь Киев, к тому же искусственно созданной все тем же Киевом и Западной Украиной».

Вакарчук подчеркивает, что «получил реакцию на свое письмо. Многие начали приводить мне аргументы. За и против вступления в Евросоюз... Я сидел и думал... К чему здесь вообще Евросоюз??? Неужели Вы думаете, что я не написал бы такое же письмо, если бы силой разогнали майдан, который стоял за вступление в ТС с Россией? Неужели Вы думаете, что я могу разделять студентов, избитых палками «Беркута» на «своих» и «чужих»? Неужели Вы верите, что я смог бы молчать, когда бы в тюрьму бросили мирных митингующих, которые вышли в администрацию президента, который имел бы другую фамилию или другие политические взгляды?».

«Неужели Вы, молодые люди, действительно чувствуете себя разделенными на восток и Запад? Я В ЭТО НЕ ВЕРЮ!», - подчеркивает музыкант.

«Это Вы на концертах «Океана Эльзы» заполняете стадионы Львова и Луганска, Днепропетровска и Симферополя, Донецка и Винницы. Я сам видел. И Вы видели. Это Вы свободно говорите и на русском, и на украинском друг с другом. Я сам слышал и разговаривал с вами на обоих языках. Это Вы поете Гимн Украины вместе с нашей сборной по футболу, которая тоже, наконец (!!!), полным составом поет его вслух. Я слышал это. Я был рядом с Вами на стадионе в Стамбуле и гордо кричал «Ура!», когда донецкий «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. А затем перезвонил директору клуба с предложением от «Океана Эльзы» просто, без всяких условий, выступить на поздравлении клуба в Донецке. Это Вы в Фейсбуке, Твиттере и Вконтакте давно разрушили стену между Востоком и Западом, которая до сих пор существует между представителями старшего поколения. Я знаю. Я сам общаюсь с Вами там», - отмечает Вакарчук.

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Он подчеркивает: «Не ваше поколение стало солдатами в этом абсурдном противостоянии. Генералы от политики сделали «пушечным мясом» поколение ваших родителей и дедов. Разделяя и властвуя в соответствии с известным принципом. Украинская или российская? УПА или Красная армия? Голодомор? Теперь очередь новой темы: ЕС — Таможенный союз? Но больше всего от этой «войны» страдаете Вы, молодые люди. Пока Ваши родители в кухонных разговорах нападают друг на друга, Ваших ровесников бьют палками на улицах. Бьют и бросают в тюрьмы, не разбирая, откуда они и на каком языке разговаривают. Тех, кто отдает приказы, не интересует, откуда Вы и за кого голосовали. Вы для них — так, использованный материал. Материал для цементирования нечеловеческих законов. Пока шахтеры из Червонограда и Донецка спорят, кто из них больше кормит страну, чиновники без убеждений и с гербом в виде денежных знаков успешно обдирают и первых, и вторых. А как только напряжение спадает — бросают новую кость погрызться. Неужели Вы действительно будете вестись на это? Я В ЭТО НЕ ВЕРЮ!».

Как отмечает лидер группы «Океан Эльзы», он «осознает, что поколение Ваших родителей останется таким, как есть. Их взгляды вряд ли сильно изменятся. Но разве им развивать нашу страну в будущем? Разве не Вы завтра будете определять судьбу Украины? Вы, и только Вы. Больше некому».

«Я не знаю, что бы разъединяло Вас сегодня. Студентов Харькова и Львова, курсантов Киева и Севастополя. Почитателей музыки из Донецка и Тернополя. Просто искренних молодых людей. Тех, кто родился в Украине, и тех, кто абсолютно естественно чувствует эту землю Родиной независимо от места рождения. У Вас одна Родина — Украина! Вы просто не имеете другой Родины. Ни в прошлом, как Ваши деды и родители, которые живут воспоминаниями и ностальгией. Ни в будущем, как «ваши» политики, которые только и думают, как бы вывезти отсюда своих детей. Не дайте политикам развести Вас. Не дайте кухонным разговорам родителей рассорить Вас. Не дайте коварным мифам жадно съедать Ваши молодые души», - говорится в обращении Вакарчука.

«Я видел Ваши глаза!!!! В каждом городе Украины!!! Они яркие! И улыбки Ваши искренние! Ваша энергия — это то, что объединяет нас по-настоящему! Возьмите ответственность на себя просто сейчас — и Вы превратите эту землю в бриллиант. Безгранично твердый и несказанно сияющий. В ЭТО Я ВЕРЮ! Только не молчите, ради Бога, не молчите!», - говорит лидер группы «Океан Эльзы».