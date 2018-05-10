Вакарчук плакал, пробовал даже танцевать, Гриценко отбил себе руки

Приятно поразило, что не было так называемой “политической элиты”. Похаживали лишь отдельные ее элементы – Порошенко, Васюник, Гриценко, Вакарчук-старший... Репортаж “ночью”

В то время, когда все критиковали Святослава Вакарчука за его поход в депутаты, за бесплодный труд в Верховной Раде, а затем еще и за такой демонстративный выход из депутатства, он по ночам трудился над новым проектом. Который так и назвал «Ночью».

Вчера в драмтеатре имени Ивана Франко Славко свое «Ночью» представил избранной публике. Почему избранной? Потому что билеты на концерт не продавались, Вакарчук сам выбрал людей, которым захотел явиться в новой ипостаси.

– Продажа билетов требует поставить этот проект сразу в рамки. Вот, мол, смотрите, Святослав Вакарчук что-то новое сделал. Давайте заработаем на этом деньги. Мы не хотели этого делать. Мы пригласили людей, которые расскажут своим друзьям то, что видели. И вообще считаю некорректным просить людей покупать билеты на то, чего они никогда не слышали.

«Ночью» – это сольный проект лидера рок-группы «Океан Эльзы» Славка Вакарчука, по словам автора, не имеющий никакого отношения к «Океану Эльзы», кроме того, что там играют музыканты из группы. (Странно звучит, правда?)

– Проект «Ночью» назван моим сольным проектом, видимо, потому что я придумал собрать всех музыкантов и повести их к общему будущему, – объяснил певец накануне концерта.

– Святослав, почему «Ночью»? – поинтересовалась я.

– Иногда ночью не спится. Порой не спится по приятным причинам, порой – по грустным или тревожным. Когда ты не спишь, то это никогда не бывает от безразличия, как правило, это от острых эмоций. Творчество же иррационально и абсолютно не связано ни во времени, ни в пространстве с каким-то рациональными событиями, как, например, работа в Верховной Раде. Хотя, проанализировав ее деятельность за последние несколько месяцев, назвать ее рациональной тоже нельзя.

На пресс-конференции перед концертом Славко умоляюще убеждал журналистов, что «Ночью» – это что-то такое, чего до сих пор никто в Украине не делал. Мол, вот поверьте мне, я вам правду говорю. Такие уговоры были полностью понятны, ведь он столько времени просидел в парламенте.

Славко рассказывает, что идея “Ночи” возникла еще год назад.

– Все произошло где-то в конце прошлого года. Возникла идея собрать разных музыкантов, каждый из которых занят в своих собственных музыкальных проектах – от классики до джаза, от рока до народной музыки. Мы сели с Милошем (клавишник ОЭ – Авт.), с Денисом Дудко (контрабасист и бас-гитара ОЭ) и стали смотреть, кто есть в стране талантливый... Мы хотели импровизации. Мы собрали в одном из киевских кафе человек 20–25 попить чаю или пива. Я им сказал: «Давайте сделаем что-то такое, что совместило бы разные несовместимые стили». Половина музыкантов восприняла это скептически и на следующую встречу не пришла. Вторая половина – пришла. Они и были на сцене. Все, что сделано, – коллективный продукт, хотя почти все песни мои. Я взял все свои песни, которые так или иначе не укладывались в альбомы ОЭ, некоторые мы написали прямо на репетиции. Такого творческого процесса, такой творческой лаборатории я давно не помню.

Вакарчука уже давно тянет на что-то более сентиментальное. Даже последний альбом «Мера» уже нельзя было отнести строго к року, за что его и критиковали. А все оказывается намного проще: Вакарчук последних пару лет переживает “переосмысление всего, что происходит у него внутри”.

Не знаю куда зашло переосмысление, но, видимо, уже очень далеко, до самых слез. Да, он в последнее время почему-то публично плачет, плачет по-настоящему. Плакал и вчера.

– Переосмысление касается моей миссии творческого пути и вообще отношения к себе как к человеку. Если хотите, то мое состояние души последних пару лет – это герои Камю, Достоевского. Сказать, хорошо это или плохо - я не знаю. Видимо, так должно быть.

Ну, очевидно, что так. Если это переосмысление произошло, то оно довольно успешно. Вчерашний вечер это доказал. Славко действительно показал то, чего до сих пор в Украине никто не делал.

Он на одной сцене собрал настоящих виртуозов украинской музыки. Публика могла насладиться всеми стилями музыки: джаз, блюз, рэгги. Это же сколько таланта нужно иметь, чтобы так гармонично все совместить. На саксофоне играл Богдан Гуменюк, на фортепиано – Алексей Саранчин, на гитаре – Алексей Морозов, на перкуссии – Сергей Береговский, на ударных – Денис Глинин, на контрабасе – Денис Дудко, на клавишных Милош Елич, на второй гитаре – Петр Чернявский, на скрипке – Сергей Охримчук. Эту творческую энергию усиливал оркестр под управлением Милоша. Часто были ситуации, когда Милошу приходилось дирижировать оркестром и одновременно играть на клавишных.

Режиссером действа выступил Виктор Придувалов. Сцену он оформил прекрасно. Это был словно некий отдельный мир, в какой зритель заглядывал будто в сказку. Отдавало теплом, искренностью, откровенностью.

Когда Славко говорил, что это будет не просто музыка, он был прав. Было что-то намного большее, зал после каждой песни взрывался аплодисментами.

Что нужно артисту, как не зрители. Славко давно не выходил перед ними, его голод было видно невооруженным глазом. Он так апеллировал к публике, все время что-то говорил. Не хватало только одного: чтобы он упал на колени и сказал: «Как я соскучился по вам!»

Вакарчука переполняли эмоции, будто что-то хотело из него вырваться, но никак не могло. Он даже делал попытки затанцевать, хотя со стороны это выглядело так, будто он просто тряс своим телом.

Все новые песни были прекрасны, но больше всего мне и публике, судя по аплодисментам, понравились две песни. Одна из них называется «Колокола», музыку к ней написал Милош, – он сам серб, вот и песня вышла на сербский мотив. Слова – Славка.

Вакарчук долго умилялся и наконец слезы вырвались из него. В зале не было его куда-то уехавшей жены Ляли. Вакарчук спел для нее песню, под которую тоже не мог сдержать слез.

– Эту песню я пою в очень странной ситуации. Но хочу сказать, что, если у тебя есть самый дорогой человек, то расстояние не суть важно.

Там были такие слова: «Знаешь ли ты, как тишину бьет безжалостный дождь. Такая, как ты, бывает раз на всю жизнь, и то с неба. Такая, как ты, один лишь раз на всю жизнь. Не хватает раскаяния, когда без тебя я». На заднем черно-белом фоне танцевала балерина.

На сцене была построено также кафе под все тем же названием «Ночью». Там сидели музыканты – те, кто какую-то песню не играл.

Святослав тоже туда часто заглядывал. Зашел и туда поплакать. Потом извинился, сказал, что песня очень сложна и его «заклинило».

Вечер был разделен на две части. Первая – презентация «Ночью», во второй – неофициальной – просто пели песни ОЭ с новой аранжировкой.

– Здесь в зале есть люди, делавшие со мной эту музыку. Хочу всех прежних коллег из «Океана Эльзы» за это поблагодарить.

Действительно в зале были бывшие участники ОЭ: Юрко Хусточка, Дмитрий Шуров, а вот Паша Гудимов не пришел. Хоть говорят, что был приглашен.

– Хотел бы, чтобы этот концерт показали по телевизору и чтобы это немного разбавило. Вы сами понимаете что, – сказал из сцены заплаканный Святослав.

Как уже было сказано, на концерт приходили исключительно по приглашениям. Приятно поразило, что не было так называемой “политической элиты”. Прохаживались лишь отдельные ее элементы, например Петр Порошенко, вице-премьер министр Иван Васюник, депутат и друг Славка Юрий Стець, депутат Анатолий Гриценко.

Святослав и раньше пробовал петь по-английски, вчерашний вечер не стал исключением. Говорят, что человек, который достиг чего-то, может позволять себе экспериментировать. Как по мне, это не достаточно удачный эксперимент.

Решила поинтересоваться впечатлениями о концерте.

Для Сашка Богуцкого Славко повзрослел:

– Я очень доволен сегодняшним концертом. Счастлив, что у Святослава начался точно новый период. Я не знаю, какой это период, но он точно новый. Как по мне, он повзрослел. Мне он сегодняшний очень понравился.

Супруги Анатолий Гриценко – Юлия Мостовая “все руки себе поотбивали”, так аплодировали:

– Если мы еще до сих пор здесь и отбили себе руки, то это значит, что были вещи, которые действительно растрогали, – например, меня вплоть до слез, – сказала госпожа Мостовая. – Были вещи, которые понравились, и были вещи, которые, мне показалось, еще сыроваты, где была талантливая аранжировка отдельно от талантливых стихотворений. Но повторю, – то, что мы здесь до конца, означает большую благодарность Славки за эксперимент. Считаю его удачным, зрелым и драйвовим. Славко не останавливается – это важнее всего. У него, в отличие от государства, кризиса нет.

Юрий Стець считает своего друга сыном божей милости:

– Слава - реально гений. Слава богу, что наконец очевидное стало очевидным. Да, считаю Вакарчука, сыном божьей милости, который должен заниматься тем, что чувствуется в сердце каждого человека, пришедшего на концерт.

Ивану Малковичу все время хотелось кричать “браво”:

– Я ожидал этого. Мне все время хотелось кричать «браво, слава», то есть был бравославний концерт. Вообще-то я люблю, когда человек, который чего-то достиг, пробует экспериментировать. Трудно себе представить, что Славко мог сделать что-то неинтересное. Сегодня мне очень понравился его голос, он стал. Как бы так сказать. Еще более шмелевой. Порой было очень хорошо. Мои впечатления самые благоприятные.

Отец Славка Иван Вакарчук, министр образования, тоже пришел поддержать сына:

– Я просто в восторге. Мой сын сегодня предстал новым передо мной. Было что-то такое, чего я совсем не ожидал. Я же в первый раз слушаю концерт, я принципиально не хотел слушать новые песни заранее. Хотел иметь чистые впечатления, навеянные только концертом. Однако он мне нравится как прежний, так и нынешний.

Музыканты несколько раз выходили на бис. Славко, казалось, не уходил бы со сцены до самой ночи, если бы люди понемногу не стали сами расходиться.

Ксеня Лесив