Евромайдан в цифрах

1 милициейский начальник, руководитель столичных правоохранителей Валерий Коряк подал в отставку в связи с событиями на Майдане Незалежности в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Министр МВД Виталий Захарченко заявил, что до окончания служебного расследования Коряк отстранен от исполнения обязанностей.

3 народных депутата Украины - Давид Жвания, Инна Богословская и Николай Рудьковский - написали заявления о выходе из фракции Партии регионов после силового разгона Евромайдана. События ночи 30 ноября также публично осудили регионалы Сергей Тигипко и Ирина Бережная.

6 человек (Николай Бондар, Павел Павлов, Владимир Крайдун, Василий Угрин, Владимир Прийдун и Вячеслав Розпутний) считаются пропавшими без вести после силового разгона митингующих на Майдане Независимости 30 ноября. Все они были на площади в момент атаки сотрудников «Беркут».

9 днейпросуществовал на Майдане Независимости в Киеве Евромайдан. Он спонтанно появился в столице Украины 21 ноября поздним вечером, когда граждане, возмущенные официальной приостановкой подготовки к подписанию соглашения Ассоциации с Европейским союзом, собрались в центре города. Все 9 дней на Евромайдане собирались тысячи людей, выступали политики, музыканты, общественные деятели, проводили организованные акции студенты. 30 ноября ночью Евромайдан был силовым методом зачищен сотрудниками спецподразделения «Беркут». Официальным поводом для зачистки главной площади страны в МВД назвали «необходимость установки новогодней елки», а применение грубой физической силы пояснили «агрессивным поведением митингующих».

10 минутпотребовалась сотрудникам «Беркут», чтобы разогнать митингующих на Майдане Независимости 30 ноября в 4:15 утра. На этот момент на площади находилось 200 участников мирной акции, в то время, как беркутовцев в два раза больше – около 500 человек.

28 заявлений о совершении преступления были поданы в прокуратуру от лица тех, кого в ночь на 30 ноября избили сотрудники «Беркута», ликвидируя Евромайдан.

35 участников Евромайдана задержала милиция после силового разгона мирных митингующих сотрудниками «Беркута» 30 ноября. На данный момент, по данным МВД, все они задержанные отпущены после составления админпротоколов.

35 человекобратились за медицинской помощью в столичные больницы после разгона Евромайдана. 7 из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое граждан Польши. Посольство Польши в Украине уже потребовали объяснений случившегося от украинского МИД.

38 дней, с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года, на Майдане Независимости, Европейской площади, улицах Банковая, Грушевского и Богомольца запрещено проводить митинги. Такое решение по иску Киевской городской государственной администрации принял Окружной административный суд столицы в ночь на 1 декабря. В перечне мест, где запрещены массовые акции, нет парка Шевченко, Михайловской и Софиевской площадей.

20 000 митингующих собрались на Михайловской площади в Киеве вечером 30 ноября, после того, как был уничтожен Евромайдан. Митингующие зажигали свечи и пели гимн на самой площади, а во внутреннем дворике монастыря устроили импровизированный полевой штаб и кухню. Некоторые из них остались ночевать в Михайловском монастыре.

Анастасия Береза