Швеция выделит 500 млн евро для Украины, Молдовы, Грузии и Азербайджана

Правительство Швеции планирует выделить 500 млн евро странам - участницам программы «Восточного партнерства».

Об этом министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт написал в своей статье, опубликованной в газете «День» (№178 (4061) от 3 октября 2013 года).

«В пределах ЕС и в рамках предоставления двусторонней помощи Швеция твердо настроена на поддержку интеграции Восточной Европы. До конца этого года правительство Швеции планирует принять новую семилетнюю стратегию сотрудничества со странами «Восточного партнерства», выделяя на эти цели 500 млн евро. Это – приложение к обсуждаемой в настоящее время масштабной программе поддержки стран этого региона на период 2014-2020 лет, которую ЕС надеется предоставить», - сообщил Бильдт.

Также Бильдт отметил, что «на многих направлениях, несмотря на разные проблемы, «Восточное партнерство» достигло большего, чем мы могли ожидать в первые годы его существования. К саммиту в Вильнюсе мы надеемся завершить переговоры по Соглашению об ассоциации, включая положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, с Грузией, Молдовой и Украиной и продолжить переговоры с Азербайджаном. В принципе, можно было бы завершить переговоры с Арменией, но сейчас возникают серьезные сомнения относительно этого».

По убеждению Бильдта, ЕС «нужно начинать думать о следующих шагах к воссоединенной Европе, которые могут включать «экономическую зону стран «Восточного партнерства». Так или иначе, ЕС не откажется от стремления движения в сторону «Восточного партнерства», пока хотя бы у одной из стран «Восточного партнерства» будет такое желание».

Справка УНИАН. В 2008 году Польша и Швеция совместно инициировали программу ЕС „Восточное партнерство”.

"Восточное партнерство" предусматривает активизацию сотрудничества Евросоюза с Украиной, Беларусью, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Молдовой.

В рамках программы до 2014 года 350 млн евро планировалось потратить на многосторонние проекты, 175 млн евро - на реформы в этих странах и 75 млн евро - на проекты регионального развития.