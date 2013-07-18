Власенко: 30 июля решение ЕСПЧ по Тимошенко станет окончательным

Об этом сообщает официальный сайт Тимошенко.

"Это состоится в том случае, если ни одна из сторон не подаст апелляцию, или после отклонения апелляции, или после удовлетворения апелляции. Таким образом, пока еще это решение не вступило в силу", - сказал Власенко.

Защитник Тимошенко подчеркнул, что власть Украины обязана будет выполнить решение Европейского суда и возобновить статус, который имела Тимошенко до нарушения ее прав в соответствии с Европейский конвенцией. "На момент нарушения конвенции Юлия Тимошенко была свободным человеком. Киреев совершил судейский произвол – именно такой термин использовал Европейский суд. И Евросуд отметил, что это судейский произвол происходил по политическим мотивам. Поэтому единственный выход, когда это решение станет окончательным – это освобождение Тимошенко", - заявил он.

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30 апреля Европейский суд по правам человека признал незаконным и политически мотивированным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного разбирательства так называемого "газового" дела и дальнейшее содержание под стражей. В соответствии с регламентом деятельности Европейского суда, власть Украины может обжаловать это решение на протяжении трех месяцев в Большой палате этой судебной инстанции. Согласно Европейской конвенции по правам человека, контроль за исполнением решения Евросуда возлагается на Комитет министров Совета Европы. Сразу после оглашения решения Евросуда страны Европейского Союза, США и международные организации призвали власть Украины немедленно его выполнить и освободить Тимошенко.