Янукович примет участие во встрече Вышеградской четверки
14:05, 25 июня 2013Политика
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2-3 июля Янукович примет участие во встрече глав государств Вышеградской четверки/
Янукович едет в Польшу
Президент Украины Виктор Янукович примет участие во встрече глав государств Вышеградской четверки в польской Висле 2-3 июля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Польши Бронислава Коморовского.
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Президенты Польши, Чехии, Венгрии, Словакии и Украины также посетят Краков и Величку.
Как сообщал УНИАН, во время саммита глав государств Центральной Европы, состоявшегося в Братиславе (Словакия) 13 июня, Коморовский пригласил Януковича посетить Вислу.
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