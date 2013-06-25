Янукович примет участие во встрече Вышеградской четверки

Президент Украины Виктор Янукович примет участие во встрече глав государств Вышеградской четверки в польской Висле 2-3 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Польши Бронислава Коморовского.

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Президенты Польши, Чехии, Венгрии, Словакии и Украины также посетят Краков и Величку.

Как сообщал УНИАН, во время саммита глав государств Центральной Европы, состоявшегося в Братиславе (Словакия) 13 июня, Коморовский пригласил Януковича посетить Вислу.