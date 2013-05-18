Вышеградская группа: Украина должна выполнить условия для ассоциации с ЕС

Об этом он заявил в Кракове после встречи министров иностранных дел стран Вышеградской группы, сообщается на сайте Юлии Тимошенко.

"В сегодняшней Украине до сих пор не реализованы условия. Мы призываем власти в Киеве интенсифицировать дальнейшую работу", - сказал Сикорский.

Во встрече министров иностранных дел стран Вышеградской группы участвовали Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле, а также представители стран председательствуют в Совете ЕС - министр иностранных дел Ирландии по делам Европы Люсинда Крейтон и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

Эштон подчеркнула, что проблема выборочного применения закона в Украине должна быть решена таким образом, чтобы Соглашение об ассоциации могло "продвигаться вперед".

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Как сообщалось, Еврокомиссия 15 мая одобрила проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной. Подписание соглашения может состояться на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе (Литва) в ноябре этого года.

Совет ЕС 10 декабря 2012 определил условия для продолжения переговоров с властями Украины о перспективах подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. "Совет ЕС ожидает, что власти Украины устранят случаи политически мотивированного преследования без задержек, а также осуществят дальнейшие шаги по реформированию судебной системы для предотвращения таких случаев в будущем", - отмечалось в документе.

Вышеградская группа объединяет четыре центральноевропейских страны: Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию. Она была создана в феврале 1991 года с целью интеграции стран в евроатлантические структуры.