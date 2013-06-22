Под Днепропетровском восстановят линию фронта 1943 года

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время презентации Музея фортификации под открытым небом в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра.

По его словам, на двух гектарах территории музея с максимальной точностью будет воспроизведен участок линии фронта, которая проходила по Днепропетровской области в 1943 году, - с фортификационными сооружениями, настоящей военной техникой и оружием времен Великой Отечественной войны.

Музей фортификации будет включать четыре основные части. Одна из них - сеть фортификационных сооружений (окопов, блиндажей, капониров, минометных гнезд, пулеметных точек), развернутых под открытым небом.

В главном зале Музея будет расположена экспозиция из предметов быта, наград, документов, оружия и техники периода Великой Отечественной войны. Также в главном зале будет представлена диорама в масштабе 1:35, на которой будет воспроизведен фрагмент танковой битвы за Днепропетровскую область.

«Важной частью музея станет часовня Памяти погибших воинов, партизан и подпольщиков, рядом с которой будут установлены мемориальные плиты со списками основных частей и соединений, принимавших участие в обороне и освобождении Днепропетровской области», - сказал Вилкул.

По его словам, на территории музея будет построен кинотеатр-лекторий, в котором будут проходить семинары, презентации, выставки.