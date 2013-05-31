У Януковича план по укрупнению областей назвали «ненаучной фантастикой»

Об этом заявила советник президента Украины - руководитель главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации администрации президента Украины Марина Ставнийчук.

"Все же разговоры об изменении административно-территориального устройства Украины, укрупнение областей или другая подобная "ненаучная фантастика" является позицией отдельных политиков и экспертов", - цитирует Ставнийчук Зеркало недели.

Как сообщал УНИАН, член фракции Партии регионов в ВР Сергей Гриневецкий предложил изменить административно-территориальное устройство Украины. Ссылаясь на мнение ученых, регионал предлагает вместо 24 небольших областей создать 8 мощных территориально-административных образований: 1) Автономная Республика Крым, 2) Донецкий регион (Донецкая, Луганская области), 3) Карпатский регион (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская области), 4) Киевский регион (Киевская, Кировоградская, Черкасская, Черниговская области), 5) Подольский регион (Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская области), 6) Полесский регион (Волынская, Ровенская, Житомирская области), 7) Приднепровский регион (Днепропетровская, Запорожская области), 8) Причерноморский регион (Одесская, Херсонская, Николаевская области), 9) Слобожанский регион (Харьковская, Сумская, Полтавская области).