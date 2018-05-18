Неделя в цифрах

1% - такое количество украинцев полностью доверяют милиции согласно социологическому опросу. «Скорее не доверяет» милиции 36% украинцев и «совсем не доверяет» - 31%.

2 гола забила мюнхенская «Бавария», в составе которой играет украинец Анатолий Тимощук, в финальном матче Лиги чемпионов, обыграв другой немецкий клуб – дортмундскую «Боруссию», выиграв тем самым самый престижный трофей в европейском клубном футболе.

3 активиста – Татьяна Чорновил, Игорь Луценко и Мария Лебедева – заблокировали строительный кран у Гостиного двора в Киеве с требованием прекратить его реконструкцию в торговый центр.

6 платных дорог может появиться в Украине в ближайшие несколько лет – государственное агентство автомобильных дорог Украины уже готовит несколько концессионных проектов по их строительству. Цена проезда на них может составить 30 копеек за километр для легкового автомобиля и до 1 гривны – для грузового.

8 «мощных территориально-административных образований» вместо 24 областей предлагает сделать в Украине член фракции Партии регионов в Верховной Раде Сергей Гриневецкий путем административно-территориальной реформы.

9 журналистов провели молчаливую акцию протеста на заседания Кабинета министров Украины, повернувшись спиной к главе правительства. Целью журналистов было привлечь внимание Николая Азарова к избиению журналистов во время митинга в Киеве 18 мая. В результате премьер-министр пригласил журналистов на личную встречу и пообещал объективное расследование инцидента.

16 человек погибли в водоемах столицы с начала 2013 года. Подавляющей причиной несчастных случаев является употребление алкоголя. По данным спасателей, чаще всего погибают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.

19 фильмов украинского производства были презентованы на кинорынке 66-го Каннского кинофестиваля в рамках работы Украинского национального павильона.

30% решений национальных судов выполняется в Украине по данным омбудсмена. Большинство решений, которые не выполняются, это так называемые «социальные дела», в рамках которых граждане пытаются получить социальные выплаты, предусмотренные законодательством.

50 мужчин и женщин вышли на Марш равенства 25 мая, посвященный борьбе с дискриминацией по сексуальному признаку, несмотря на запрет суда проводить акцию. Митингующих охраняли около 500 сотрудников «Беркут»». Среди активистов были правозащитники, общественные активисты и мэр Мюнхена.

13 111 участников собрал в этом году традиционный 21-ый международный легкоатлетический благотворительный «Пробег под каштанами», цель которого – помощь больнице «Охматдет».

22 940 гривен залога заплатил за освобождение из СИЗО спортсмен Вадим Титушко, подозреваемый в нападении на журналистов после акций протеста 18 мая.

1 000 000 гривен бюджетных средств растратили и присвоили столичные чиновники при закупке каштанов для озеленения города.

24 700 000 гривен выделил Кабинет министров Украины на финансирование государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров для государственных нужд в 2013 году, что на 5,6%, больше по сравнению с прошлым годом.

Анастасия Береза