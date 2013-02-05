Рыбак собрал лидеров фракций на совещание
Лидеры парламентских фракций принимают участие в совещании под председательством спикера Верховной Рады Владимира Рыбака.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат из фракции “Батькивщина” Николай Томенко.
По его словам, представители провластных фракций просят оппозиционеров, заблокировавших президиум и трибуну парламента, хотя бы дать возможность открыть вторую сессию и утвердить календарный план работы Верховной Рады.
Вместе с тем Н.Томенко подчеркнул, что оппозиция готова разблокировать работу парламента лишь при условии введения в действие системы персонального голосования депутатов.
“Мы придерживаемся той мысли, что новую сессию нужно начинать с чистого листа”, - сказал Н.Томенко.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты от «Батькивщины», «Удара» и «Свободы» сегодня с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.