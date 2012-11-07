Бойко говорит, что европейский газ обходится Украине дешевле российского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Газ дешевле, чем тот, который мы получаем сейчас по контракту с российским «Газпромом». Существенно дешевле», - сказал Ю.Бойко. При этом Ю.Бойко также сообщил, что объем закупки газа через компанию RWE в 2013 году будет увеличен.

«Контракт в следующем году будет увеличен», - сказал Ю.Бойко.

Напомним, 6 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров подтвердил информацию польской компании Gaz-System о том, что "Нафтогаз Украины" с 1 ноября текущего года начал импорт газа, закупаемого у трейдера немецкой компании RWE и поставляемого в страну через Польшу.

Согласно информации Gaz-System, подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

Напомним, в мае текущего года "Нафтогаз" подписал с немецкой компанией RWE Supply & Trading рамочный контракт на поставку газа, не определив планируемых объемов, которые украинская компания могла бы закупить у немецкого трейдера.

Ряд СМИ сообщали, что «Нафтогаз» договорился с RWE о поставках в ноябре-декабре текущего года около 1 млн кубометров в сутки, что составляет минимальную долю в объемах импорта газа в Украину.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

В конце октября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украине невыгодно покупать дорогой российский газ и она готова искать альтернативные российским источники газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

В текущем году Украина намерена сократить покупку газа у "Газпрома" до 27 млрд кубометров с 40 млрд. куб.м. в прошлом году и предусмотренными контрактом 52 млрд куб.м.