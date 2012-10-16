ВР уже назначила наблюдателей в Госзембанк

ВР назначила 5 членов наблюдательного совета ПАО «Государственный земельный банк»

Верховная Рада приняла постановление «О назначении членов наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный земельный банк». Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 236 из 315 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Согласно постановлению, членами наблюдательного совета ПАО «Государственный земельный банк» назначены Евгений Бердников, Эдуард Лозовский, Игорь Прийма, Виталий Саблук, Галина Янчук.

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