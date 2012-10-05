У Азарова обещают, что Земельный банк будет давать кредиты под 10%

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова директора Департамента финансово-кредитной политики Баграта Ахиджанова.

По мнению Минагропрода, кредитование Земельным банком предприятий АПК позволит уменьшить нагрузку на государственный бюджет, из которого в настоящее время компенсируется часть ставок по кредитам.

«Мы планируем создать Земельный банк для того, чтобы сельхозпроизводители имели благоприятные условия для работы. Сейчас кредитные ставки, под которые кредитуются аграрии в других странах, составляют 4-7% годовых, а кредитные ставки, которые предлагают коммерческие банки для украинских аграриев, колеблются в пределах 20-25%, то есть четверть части от тела кредита », - отметил Б.Ахиджанов.

По его словам, государственная программа по удешевлению кредитных ставок работает в Украине уже более 10 лет, однако не решает вопрос комплексно из-за отсутствия средств в госбюджете в необходимом количестве.

«Львиная доля государственных средств уходит на погашение тех высоких кредитных ставок, которые ежегодно растут. С одной стороны, есть объективные обстоятельства, формирующие эти кредитные ставки, но государство не влияет на это. Поэтому мы решили поддержать идеологию создания Земельного банка, который позволил бы аграриям получать кредиты под ставки не более 10% годовых», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала текущего года (по данным на начало октября) привлекли 6 млрд грн кредитов, что несколько меньше объемов кредитования прошлого года.

По информации Национального банка Украины, объемы агрокредитования в Украине по итогам 8 месяцев составили 37 млрд грн. Увеличение кредитования в агросфере произошло за счет выдачи кредитов в иностранной валюте.