Не зрадой единой: большие и маленькие радости 2017 года

Главным позитивным событием уходящего года, несомненно, можно считать освобождение и возвращение домой 73 украинцев, которые несколько лет находились в плену пророссийских боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

Как известно, переговоры велись о том, что Украина отдаст 306 человек в обмен на 74 украинских заложника. По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрия Гримчака, обмен затягивался, поскольку, после согласования всех списков, оказалось, что не все из 306-ти человек, давших ранее свое согласие на обмен, хотят вернуться на оккупированные территории. В итоге, 27 декабря 2017 года большой обмен все-таки состоялся – 233 человека отправились в фейковые республики «ДНР» и «ЛНР», а в Украину вернулись 73 (одна из освобожденных заложниц боевиков изъявила желание остаться на оккупированной территории).

Здесь стоит выделить несколько важных моментов. Во-первых, необходимо понимать, что обмен курировался отнюдь не боевиками ОРДЛО, а Российской Федерацией. «Мы не менялись с террористами ОРДЛО, мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве», - сказал Юрий Гримчак.

Его слова подтверждают в Кремле, утверждая, что теперь «работа ведется» по поводу следующего обмена «74 на 29». «Предстоит выяснить, кто имеется в виду под обменом по формуле «74 на 29». Работа ведется, поскольку в Минских договоренностях речь идет о принципе «всех на всех». Безусловно, этот процесс полностью поддерживается в Москве», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Во-вторых, нужно помнить, что две сотни человек, которых поменяли на наших заложников, вовсе не безвинные «овечки». И с большой вероятностью они пополнят «армии народных республик». Конечно, это не означает, что их не стоило менять – возвращать в Украину своих необходимо. Посмотрите только, как как украинцы, поддержавшие флешмоб «Зустрінь своїх», встречали своих соотечественников из плена.

В то время как, по сообщениям в пабликах сепаратистов в социальных сетях, тех, кого отдала Украина, на оккупированных территориях никто не встречал. Их «затрамбовали в автобусы, увезли в Донецк, не дали встретиться с родственниками, поместили под охрану».

В-третьих, важно, что, преследуя, конечно, свои цели, Россия все-таки разблокировала обмен, которого Украина добивалась с 2014 года. Хочется надеяться, что остальные заложники вернутся в Украину с оккупированных территорий и российских тюрем как можно скорее.

В целом, если говорить о больших и маленьких победах в борьбе с агрессором, то их и этом году было довольно много. Правда, значительную их часть обеспечили вовсе не обитатели Печерских холмов, а украинские военные, сдерживающие натиск на востоке, а также западные партнеры Украины. В частности, в этом году совет ЕС продлил антироссийские санкции до лета 2018 года, а США значительно расширили свой санкционный список. Более того, Администрация Трампа одобрила поставки оборонительного вооружения для Украины - в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине «усиленный оборонный потенциал». По словам президента Украины Петра Порошенко, «это позволит нашим лучшим в мире воинам гораздо более эффективно защищать родную землю», а, кроме этого, за США «последуют и другие государства».

2017-й запомнится нам и несколькими важными решениями международных судов. Так, в самом начале года Украина подала иск против России в Международный суд ООН, а уже весной суд частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении РФ. В частности, суд указал, что Россия должна устранить ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. «2017 год является очень позитивным с точки зрения защиты наших интересов в международных судебных юрисдикциях – начиная от Гааги и заканчивая решением в отношении всех исков, которые в этом году рассматривались относительно ответственности России за инвестиции, которые были потеряны в Крыму. Во всех арбитражных заседаниях, а это было пять арбитражей, была признана ответственность России за потерянное имущество», – отметила недавно заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

По ее словам, еще один меморандум в Международный суд ООН о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву Украина подаст в феврале 2018 года.

К слову, по нарушению прав человека в Крыму жесткую резолюцию в декабре этого года приняла и Генеральная Ассамблея ООН. В МИД Украины этот документ назвали самым сильным из всех, которые ранее принимались ООН по крымскому вопросу.

Еще один важный момент – отчет прокурора Международного уголовного суда, в котором установлены факты военного противостояния между украинскими военными и вооруженными силами РФ. «Канцелярия прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины, из чего следует, что самое позднее с 14 июля 2014 года, параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом, на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт», - говорится в докладе.

Кстати, одним из доказательств присутствия российских военных на Донбассе может стать и доклад экспертно-журналистской расследовательской группы Bellingcat, которая в 2017-м году опубликовала новый документ, обобщающий доказательства причастности к крушению «Боинга» на Донбассе вооруженных сил РФ. Во всяком случае, Международная следственная группа, которая ведет следствие по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, обещает учесть данные Bellingcat.

Настоящей информационной бомбой стало и решение Стокгольмского арбитража по взаимным контрактным искам «Нафтогаза» и «Газпрома». Так, суд отклонил претензии «Газпрома» по принципу «бери или плати» на астрономическую сумму 56 млрд долларов, а также в десять раз снизил для «Нафтогаза» обязательные годовые объемы покупки российского газа.

На этом фоне на второй план отошла тема окончательного вступления в действие с 1 сентября Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и получение Украиной безвиза, который еще каких-то полгода назад казался одной из главных приятностей этого года. Напомним, безвизовый режим пересечения границ со странами Евросоюза для украинцев начал действовать 11 июня 2017 года, и для того, чтобы он стал реальностью, Украина приняла полторы сотни разнообразных решений, стараясь приблизиться к стандартам Евросоюза.

Кстати, одним из важных законодательных актов стало принятие 8 июня закона, закрепляющего углубление сотрудничества Украины с НАТО среди основных принципов внешней политики страны.

С Банковой и Грушевского в это время не раз звучало, что все эти решения, наконец, отдаляют Украину от «совка» (хотелось бы, чтобы на Банковой и Грушевского не только на словах, а и в бизнесе окончательно сделали России ручкой, но пока имеем, что имеем). Что касается решений помельче, то разорвать «братскую» любовь к нам со стороны России может помочь и ограничение использование российских социальных сетей, принятое в мае. Но гораздо более важным с идеологической точки зрения можно считать утверждение новой символики - знаков различия, званий, формы и наград - для Вооруженных сил Украины. С 2017 года украинская армия все больше отдаляется от «стандартов СССР», а приближается к стандартам НАТО.

Также в ряду позитивных моментов уходящего года следует вспомнить социальные изменения. С 1 января 2017 года сумма минимальной зарплаты выросла вдвое: с 1600 до 3200 гривен.

Бюджет на 2018 год предусматривает еще одно небольшое повышение минималки – до 3723 гривен, но политики рассказывают и о том, что минимальные зарплаты в будущем году должны перевалить за 4 тыс гривен. Так, по словам президента, такое решение можно будет принять по итогам улучшения инвестклимата и поступлений в бюджет.

Помимо зарплат, в призму внимания власти в уходящем году попали и пенсии. В октябре парламент поддержал пенсионную реформу, в результате которой после перерасчета были повышены пенсии для 10,2 миллиона пенсионеров. В результате, средний размер пенсии по стране составил чуть больше 2440 гривен. Правда, если разбираться по каждому случаю индивидуально, кому-то добавили к пенсии несколько десятков гривен, а кому-то – пару тысяч.

А вот чем действительно могут похвастаться в правительстве, так это масштабом ремонта дорог. По информации «Укравтодора», по итогам 2017 года было отремонтировало около 2,1 тыс. километров дорог. Это рекорд за последние пять лет.

Кстати, о рекордах. Помните умилительное событие, которое очень порадовало нашего премьера в августе? – В этом году впервые за четырнадцать лет баржа с херсонскими арбузами отправилась в столицу речным транспортом. «Это позитивная новость, которая говорит о том, что речное сообщение, которое, к сожалению, в последние годы находится в упадке, начинает возрождаться», – написал тогда Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Этот «полосатый рейс» пользователи соцсетей встретили шутками, мол, херсонские арбузы начали свое наступление на Киев, а в их честь уже называют детей. На что Гройсман тоже отшутился, поздравив всех с Днем арбуза.

В общем, дорогие читатели, сами видите: за год в стране произошло немало хорошего. Хочется верить, что будущий год порадует еще больше.

Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская