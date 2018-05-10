Не зрадой единой: большие и маленькие радости 2017 года
Если еще пару дней назад, чтобы назвать главное позитивное событие 2017 года, любой бы задумался, то после освобождения семи десятков человек из плена пророссийских боевиков многие украинцы скажут – вот оно. На этом фоне другие радости, которые произошли за год, действительно, померкли. Но давайте о них тоже не забывать.
Главным позитивным событием уходящего года, несомненно, можно считать освобождение и возвращение домой 73 украинцев, которые несколько лет находились в плену пророссийских боевиков на оккупированных территориях Донбасса.
Как известно, переговоры велись о том, что Украина отдаст 306 человек в обмен на 74 украинских заложника. По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрия Гримчака, обмен затягивался, поскольку, после согласования всех списков, оказалось, что не все из 306-ти человек, давших ранее свое согласие на обмен, хотят вернуться на оккупированные территории. В итоге, 27 декабря 2017 года большой обмен все-таки состоялся – 233 человека отправились в фейковые республики «ДНР» и «ЛНР», а в Украину вернулись 73 (одна из освобожденных заложниц боевиков изъявила желание остаться на оккупированной территории).
Здесь стоит выделить несколько важных моментов. Во-первых, необходимо понимать, что обмен курировался отнюдь не боевиками ОРДЛО, а Российской Федерацией. «Мы не менялись с террористами ОРДЛО, мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве», - сказал Юрий Гримчак.
Его слова подтверждают в Кремле, утверждая, что теперь «работа ведется» по поводу следующего обмена «74 на 29». «Предстоит выяснить, кто имеется в виду под обменом по формуле «74 на 29». Работа ведется, поскольку в Минских договоренностях речь идет о принципе «всех на всех». Безусловно, этот процесс полностью поддерживается в Москве», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Во-вторых, нужно помнить, что две сотни человек, которых поменяли на наших заложников, вовсе не безвинные «овечки». И с большой вероятностью они пополнят «армии народных республик». Конечно, это не означает, что их не стоило менять – возвращать в Украину своих необходимо. Посмотрите только, как как украинцы, поддержавшие флешмоб «Зустрінь своїх», встречали своих соотечественников из плена.
В то время как, по сообщениям в пабликах сепаратистов в социальных сетях, тех, кого отдала Украина, на оккупированных территориях никто не встречал. Их «затрамбовали в автобусы, увезли в Донецк, не дали встретиться с родственниками, поместили под охрану».
В-третьих, важно, что, преследуя, конечно, свои цели, Россия все-таки разблокировала обмен, которого Украина добивалась с 2014 года. Хочется надеяться, что остальные заложники вернутся в Украину с оккупированных территорий и российских тюрем как можно скорее.
В целом, если говорить о больших и маленьких победах в борьбе с агрессором, то их и этом году было довольно много. Правда, значительную их часть обеспечили вовсе не обитатели Печерских холмов, а украинские военные, сдерживающие натиск на востоке, а также западные партнеры Украины. В частности, в этом году совет ЕС продлил антироссийские санкции до лета 2018 года, а США значительно расширили свой санкционный список. Более того, Администрация Трампа одобрила поставки оборонительного вооружения для Украины - в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине «усиленный оборонный потенциал». По словам президента Украины Петра Порошенко, «это позволит нашим лучшим в мире воинам гораздо более эффективно защищать родную землю», а, кроме этого, за США «последуют и другие государства».
2017-й запомнится нам и несколькими важными решениями международных судов. Так, в самом начале года Украина подала иск против России в Международный суд ООН, а уже весной суд частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении РФ. В частности, суд указал, что Россия должна устранить ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. «2017 год является очень позитивным с точки зрения защиты наших интересов в международных судебных юрисдикциях – начиная от Гааги и заканчивая решением в отношении всех исков, которые в этом году рассматривались относительно ответственности России за инвестиции, которые были потеряны в Крыму. Во всех арбитражных заседаниях, а это было пять арбитражей, была признана ответственность России за потерянное имущество», – отметила недавно заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
По ее словам, еще один меморандум в Международный суд ООН о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву Украина подаст в феврале 2018 года.
К слову, по нарушению прав человека в Крыму жесткую резолюцию в декабре этого года приняла и Генеральная Ассамблея ООН. В МИД Украины этот документ назвали самым сильным из всех, которые ранее принимались ООН по крымскому вопросу.
Еще один важный момент – отчет прокурора Международного уголовного суда, в котором установлены факты военного противостояния между украинскими военными и вооруженными силами РФ. «Канцелярия прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины, из чего следует, что самое позднее с 14 июля 2014 года, параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом, на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт», - говорится в докладе.
Кстати, одним из доказательств присутствия российских военных на Донбассе может стать и доклад экспертно-журналистской расследовательской группы Bellingcat, которая в 2017-м году опубликовала новый документ, обобщающий доказательства причастности к крушению «Боинга» на Донбассе вооруженных сил РФ. Во всяком случае, Международная следственная группа, которая ведет следствие по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, обещает учесть данные Bellingcat.
Настоящей информационной бомбой стало и решение Стокгольмского арбитража по взаимным контрактным искам «Нафтогаза» и «Газпрома». Так, суд отклонил претензии «Газпрома» по принципу «бери или плати» на астрономическую сумму 56 млрд долларов, а также в десять раз снизил для «Нафтогаза» обязательные годовые объемы покупки российского газа.
На этом фоне на второй план отошла тема окончательного вступления в действие с 1 сентября Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и получение Украиной безвиза, который еще каких-то полгода назад казался одной из главных приятностей этого года. Напомним, безвизовый режим пересечения границ со странами Евросоюза для украинцев начал действовать 11 июня 2017 года, и для того, чтобы он стал реальностью, Украина приняла полторы сотни разнообразных решений, стараясь приблизиться к стандартам Евросоюза.
Кстати, одним из важных законодательных актов стало принятие 8 июня закона, закрепляющего углубление сотрудничества Украины с НАТО среди основных принципов внешней политики страны.
С Банковой и Грушевского в это время не раз звучало, что все эти решения, наконец, отдаляют Украину от «совка» (хотелось бы, чтобы на Банковой и Грушевского не только на словах, а и в бизнесе окончательно сделали России ручкой, но пока имеем, что имеем). Что касается решений помельче, то разорвать «братскую» любовь к нам со стороны России может помочь и ограничение использование российских социальных сетей, принятое в мае. Но гораздо более важным с идеологической точки зрения можно считать утверждение новой символики - знаков различия, званий, формы и наград - для Вооруженных сил Украины. С 2017 года украинская армия все больше отдаляется от «стандартов СССР», а приближается к стандартам НАТО.
Также в ряду позитивных моментов уходящего года следует вспомнить социальные изменения. С 1 января 2017 года сумма минимальной зарплаты выросла вдвое: с 1600 до 3200 гривен.
Бюджет на 2018 год предусматривает еще одно небольшое повышение минималки – до 3723 гривен, но политики рассказывают и о том, что минимальные зарплаты в будущем году должны перевалить за 4 тыс гривен. Так, по словам президента, такое решение можно будет принять по итогам улучшения инвестклимата и поступлений в бюджет.
Помимо зарплат, в призму внимания власти в уходящем году попали и пенсии. В октябре парламент поддержал пенсионную реформу, в результате которой после перерасчета были повышены пенсии для 10,2 миллиона пенсионеров. В результате, средний размер пенсии по стране составил чуть больше 2440 гривен. Правда, если разбираться по каждому случаю индивидуально, кому-то добавили к пенсии несколько десятков гривен, а кому-то – пару тысяч.
А вот чем действительно могут похвастаться в правительстве, так это масштабом ремонта дорог. По информации «Укравтодора», по итогам 2017 года было отремонтировало около 2,1 тыс. километров дорог. Это рекорд за последние пять лет.
Кстати, о рекордах. Помните умилительное событие, которое очень порадовало нашего премьера в августе? – В этом году впервые за четырнадцать лет баржа с херсонскими арбузами отправилась в столицу речным транспортом. «Это позитивная новость, которая говорит о том, что речное сообщение, которое, к сожалению, в последние годы находится в упадке, начинает возрождаться», – написал тогда Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
Этот «полосатый рейс» пользователи соцсетей встретили шутками, мол, херсонские арбузы начали свое наступление на Киев, а в их честь уже называют детей. На что Гройсман тоже отшутился, поздравив всех с Днем арбуза.
В общем, дорогие читатели, сами видите: за год в стране произошло немало хорошего. Хочется верить, что будущий год порадует еще больше.
Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская