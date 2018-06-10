События недели: версия читателей УНИАН – Польша беснуется из-за Бандеры, вирус Петя оказался украинофобом, а США послали неприятный сигнал

На этой неделе наши читатели продолжали следить за сообщениями об атаковавшем Украину вирусе Петя. После проведенного по горячим следам расследования и «препарирования» вируса, стало окончательно понятно, что целью атаки была именно Украина, а основным назначением компьютерной заразы было не получение денег, вымогательство которых стало просто прикрытием, а уничтожение важных данных и нарушение работы ключевых государственных и частных учреждений страны.

В СБУ уже заявили, что их данные дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины. И это, по мнению нашей Службы безопасности, свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ.

При этом СБУ признала мастерство атаковавших, отметив их «оригинальность и масштабность», и добавив, что заражение было спланировано и осуществлено заранее, а происходило в несколько этапов. Однако каких-либо неоспоримых фактов, свидетельствующих о причастности к атаке российских спецслужб, приведено, к сожалению, не было. Только общие фразы. Хотя, в кибермире поймать с поличным хорошо подготовленных преступников, наверное, невозможно.

А вот доказательства того, что атака была направлена конкретно против Украины, а все остальные пострадавшие страны, в том числе, и Россия – это уже побочный эффект, имеются.

Дело в том, что в вирус была вшита задача записывать код ЕГРПОУ. Для далеких от предпринимательства читателей поясню – это код единого госреестра предпринимателей и организаций, который существует только в Украине. Имея к нему доступ, организаторы атаки могут точно идентифицировать организацию, которая теперь использует зараженную версию M.E.Doc (бухгалтерской программы, использованной хакерами для атаки), и проводить против нее какие угодно кибер-диверсии.

Кроме этого кода вирус записывал и передавал организаторам атаки множество других важных данных – адреса электронной почты, пароли, файлы и кучу другой ключевой информации, которую сейчас, наверняка, обрабатывает не одна сотня человек.

Исходя их этого, становится понятно, что целью атаки было и не вымогательство, и не попытка устроить для нас «блэкаут». Это был просто тест для выявления слабых мест нашей цифровой инфраструктуры и понимания, насколько далеко может добраться заражение, ну, а по дороге прихватить и разнообразную информацию, которая может быть использована для совершения новых, более мощных кибератак. Надеюсь, к следующему нападению, которое, наверняка, уже готовится, вполне вероятно, что и в недрах Лубянки, наша доблестная Киберполиция и прочие киберзащитники будут готовы.

Еще одной историей, которая взволновала наших читателей, стало скандальное заявление целого главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что Украина не сможет войти в Европу до тех пор, пока не будут решены исторические вопросы и вопросы статуса польских меньшинств.

«Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве», - заявил Ващиковский.

Польский министр отметил, что, если эти вопросы решены не будут, может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции, которая блокирует попытки Македонии вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС, требуя изменить название страны…

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В ответ на это МИД Украины вызвал к себе польского посла, и на встрече ему дипломатично рассказали, что «в Украине с разочарованием восприняли недавние высказывания» его шефа в Варшаве, отдельно отметив, что сравнение украинско-польских отношений с греко-македонскими «не совсем тактично».

Сознательные же граждане в соцсетях не были таким дипломатичными, разразившись гневными тирадами в адрес поляков, мол, это не их дело, какие у нас герои, пусть лучше на себя посмотрят да свои грехи по отношению к украинцам вспомнят.

Не думаю, что на слова польского министра стоит обращать такое уж большое внимание. Надо четко понимать, что Ващиковский является представителем правящей на данный момент в Польше партии «Право и Справедливость», известной своим правым уклоном с элементами консерватизма, национализма и клерикализма. Поэтому удивляться здесь нечему – это их стандартная риторика, да и заявление больше рассчитано на внутреннего потребителя. Кроме того, вопрос вступления Украины в ЕС даже близко не стоит на повестке дня, а, к тому времени, когда он станет актуальном, утечет столько воды, что, кто знает, кто на тот момент будет у руля в Польше. В общем, не стоит сильно рефлексировать, и лезть в бутылку. Пусть считают, как хотят, нас это пока мало волнует.

На этой неделе прозвучало еще одно заявление, не оставленное без внимания нашими читателями. Это очень неприятные для наших властей слова зама госсекретаря США Уильяма Браунфилда, который представлял США на международной конференции по реформам в Украине.

В своем выступлении на открытой части конференции дипломат назвал ключевую проблему, которая вызывает беспокойство Вашингтона – это, уже ставшая притчей во языцех, украинская коррупция. И ладно бы он просто посетовал по этому поводу (к этому в Украине привыкли и власти, и общество). Однако в этот раз Браунфилд, ссылаясь на слова своего шефа – Госсекретаря США Тиллерсона, заявил, что «нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе, на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции».

И тут, к слову, стоит отметить одну важную деталь. 31 марта, во время работы комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, Тиллерсон говорил буквально следующее: «Украине нет смысла бороться за свое тело в Донбассе, если она потеряет душу, погрязнув в коррупции». А уже спустя пару месяцев его зам изменил фразу своего шефа, заменив слово «Украина» на «нам». Согласитесь, разница большая.

Кто знает, быть может это трудности перевода, или просто вольная трактовка слов шефа его замом. Не может же Браунфилд, в конце концов, дословно помнить все высказывания Тиллерсона.

Несмотря ни на что, звучит это, особенно, после недавнего визита Порошенко в Вашингтон, несколько зловеще – судя по всему, терпение наших заокеанских партнеров по поводу коррупционного разгула в украинской власти, где кум на куме сидит и кумом погоняет, иссякает.

На этом фоне наши читатели почему-то пропустили разразившуюся политическую битву, в которой генпрокурор Луценко попытался посягнуть на самое дорогое, что есть у наших депутатов – их неприкосновенность.

На этой неделе ГПУ внесла на рассмотрение регламентного комитета Рады представление на снятие неприкосновенности с целых пяти парламентариев. Речь идет о таких кадрах, как Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии), Олесь Довгий (группа «Воля народа»), Евгений Дейдей (фракция «Народный фронт»), Борислав Розенблат (фракция «Блок Петра Порошенко») и Максим Поляков (фракция «Народный фронт») .

По каждому из них можно писать детективные истории, что, впрочем, не помешало заседающим в регламентном комитете коллегам нардепов отправить Луценко с его запросами куда подальше, аргументируя это наличием «существенных недостатков» и «недостаточного обоснования» в представлениях ГПУ.

Вообще, наблюдение за заседанием комитета, на котором выступали как Луценко, так и его оппоненты, без слез смотреть было нельзя. Это похлеще «Карточного домика». Тут вам и уровень дискуссий ниже плинтуса, и глумление над генпрокурором без юридического диплома, и отрицание очевидного, даже зафиксированного на пленку…

Особенно распинался представитель «молодой команды» Черновецкого, экс-секретарь Киевсовета Олесь Довгий, который устроил целую комедию, предложив снять с него неприкосновенность, но отлично понимая, что никто этого делать не будет. Не отставал от него и нардеп Лозовой, который, упиваясь пониманием, что «своих не сдадут», издевательски призывал Луценко пойти в какой-то монастырь и покаяться святым мощам, которые были приобретены Лозовым и подарены этому самому монастырю. О психическом состоянии нардепа, который приобретает «святые мощи», оцененные более чем 120 тысяч гривен, говорить даже не хочется.

Добил следящую за этим цирком публику член регламентного комитета, нардеп Шахов, который, во время очередного спора с генпрокурором, рассказал ему пословицу своего деда «за правдой пойдешь, ноги до ж*пы сотрешь!».

После ряда отказов расстроенный Луценко уже не мог сдерживать эмоции и принялся вступать в словесные перепалки со всеми подряд, попутно обвиняя весь комитет в необъективности и покрывательстве своих коллег.

Видимо, сжалившись над утомленным генпрокурором, комитет решил слить ему нардепа, у которого, на текущий момент, оказалось самая слабая политическая «крыша» - Борислава Розенблата. Представители комитета сочли представления на этого нардепа «законными, мотивированными, достаточными и обоснованными».

Луценко отпраздновал это дело, увековечив себя на фоне блока туалетной бумаги. Дерзкая подпись под фото гласила: «Дали проср*аться депутатам». Изображение счастливого Луценко на своей фейсбук-странице оперативно выложила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Ну, каков поп, таков и приход. Как говорится, комментарии излишни.

Пропустили наши читатели и откровение Владимира Гройсмана. Наш премьер, в свое время обещавший всем показать, что такое управление государством, признался, что на реформу системы образования, которая у нас развалена так же, как и система охраны здоровья, нет денег. А нет денег – нет реформы. Когда они появятся, премьер сказать забыл.

При этом он отметил, что для получения эффекта от реформирования образовательной сферы через 10 лет, начинать необходимо уже сейчас. Быть может, в этом и кроется причина отсутствия денег? Выделять-то их надо уже, а результат могут приписать себе другие. Нехорошо получается.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН