Луценко сам нарушил регламент, обвиняя меня в нарушении регламента - Довгий

Генпрокурор Юрий Луценко нарушил регламент Верховной Рады, представляя доказательства нарушения нардепом Олесем Довгим регламента Киевского городского совета (КГС). Об этом парламентарий заявил на своей странице в фейсбук по итогам заседания регламентного комитета ВРУ.

«Сторона обвинения не представила никаких доказательств, в представлении Генпрокурора отсутствует логика, а его доводы – это не юридическая позиция, а беллетристика. Как результат – регламентный комитет единогласно признал представление необоснованным. Более того, на заседании было отмечено, что Генеральный прокурор совершил грубые регламентные нарушения, среди которых – представление документов и доказательств во время презентации на заседании комитета, а не заранее, как это установлено регламентом Верховной Рады, в то время, когда его главная претензия ко мне – нарушение регламента КГС. Логическим результатом работы регламентного комитета является единогласное признание, что выдвинутые обвинения являются необоснованными», - отметил Олесь Довгий.

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Он уточнил, что ожидает со стороны Генпрокуратуры дальнейшей фальсификации материалов дела.

«Не сомневаюсь, что Генеральная прокуратура приложит усилия, чтобы сфабриковать дело и передать его в суд. Я к такому сценарию готов, для меня – это возможность поставить точку в чужом пиаре… Все, что я ценю – моя семья, друзья, родные люди – находятся здесь – в Украине. Поэтому я остаюсь и буду работать на Родине. С прокурорами встретимся в суде, где важны не лайки в постах, а реальные доказательства, и что позволит мне открыть новую страницу политической жизни», - отметил депутат.

Олесь Довгий добавил, что будет просить своих коллег в сессионном зале поддержать представление Генпрокуратуры о снятии с него депутатской неприкосновенности.

«Я не держусь за депутатский иммунитет. У меня его никогда не было, и я неоднократно подчеркивал, что неприкосновенность депутата Верховной Рады должна быть ограничена исключительно защитой за принятые политические решения или политические заявления. Никоим образом ни один депутат не должен отличаться от рядового гражданина Украины защищенностью от того или иного нарушения – не имеет значения – это нарушение декларации, или депутат проехал на красный свет или не там перешел дорогу. Все перед законом должны быть равны», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, сегодня, 4 июля, регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого. По мнению членов комитета, представление генпрокурора Юрия Луценко содержит существенные недостатки в части обоснования фактов злоупотребления Довгим властными полномочиями на посту секретаря Киевского городского совета. Решение комитета вместе с объяснениями народного депутата будет направлено председателю Верховной Рады.

Ранее Олесь Довгий призвал членов регламентного комитета снять с него неприкосновенность и заявил, что намерен доказать в судебном порядке свою невиновность.