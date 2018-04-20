Украинский интерес. Приоритеты Климкина, устрашающий Лукашенко и циничный Аграмунт

Глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью «ЛигаБизнесИнформ» постарался обозначить приоритеты внешней политики страны. Среди них – урегулирование конфликта на Донбассе, продолжение европейской и евроатлантической интеграции и усиление позиций Украины. Павел Климкин полагает, что наша страна больше не будет мостом между Западом и Россией, но станет элементом логики восточного фланга НАТО. Такое позиционирование выглядит необходимым в контексте продолжающейся, по мнению министра, третьей мировой гибридной войны.

Своеобразную конкуренцию Климкину постаралась продемонстрировать Верховная Рада, принявшая постановление об обращении к Конгрессу США с призывом признать Украину ключевым партнером Штатов вне НАТО. О качестве депутатского обращения свидетельствует тот факт, что первоначально его адресатом должна была стать администрация Дональда Трампа, похоже, не нашедшего общий язык с Ангелой Меркель по существующим противоречиям между США и ЕС. Кстати, Павел Климкин подчеркнул, что переговоры об организации встречи украинского и американского президентов продолжаются.

Россия, со своей стороны, будет и впредь пытаться использовать свое медийное преимущество для дальнейшего формирования образа Украины как failed state. Напомню, что в исполнении российских официальных лиц процесс очернения нашей страны продолжается уже более 10 лет. Запрет СБУ на въезд Юлии Самойловой российские VIP-ы и медиа трактуют как нарушение прав человека, что из Москвы звучит особенно цинично. Очевидно, и хладнокровное убийство в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова за поребриком попытаются интерпретировать таким образом, чтобы отвернуть от себя подозрения в его организации.

Элементы гибридности активно использует накануне Дня Воли (годовщины создания БНР) Александр Лукашенко. Бессменный на протяжении более 20 лет президент соседней державы позабыл о «мягкой беларусизации» и бичует своих оппонентов с максимальным применением репрессивного аппарата. Обещание не допустить в Беларуси украинский сценарий Лукашенко совместил с договоренностью с Петром Порошенко интенсифицировать диалог между нашими странами. Парадокс ситуации заключается в том, что активизировать контакты с Россией или ЕС президенту Беларуси сегодня не с руки.

МВФ в последний момент отложил решение о предоставлении Украине очередного транша кредита. Специалисты Фонда попытаются оценить последствия блокады транспортного сообщения с ОРДЛО для украинской экономики. Решение стало неприятным, но не трагическим для украинской экономики, требующей для своего восстановления намного больше обещанного миллиарда долларов.

Марин Ле Пен зашла с кремлевского козыря в президентской гонке во Франции. В последнее время на пятки лидеру «Национального фронта» наступает Эммануэль Макрон, поэтому она отправилась с визитом в Россию, где встретилась не только со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, но и самим Владимиром Путиным. Тот пообещал собеседнице не вмешиваться в президентские выборы во Франции, тем самым породив повод вновь задуматься о масштабах и способах возможного вмешательства.

Европейский Союз тем временем празднует 60-летие начала становления Европейского Сообщества. По этому поводу прозвучали разнообразные заявления. Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что продолжения Brexit-а в исполнении других государств ЕС не будет. Реджеп Эрдоган обещает после успешного проведения конституционного референдума в Турции кардинально пересмотреть отношения с ЕС. Президент ПАСЕ Педро Аграмунт вместе с группой европейских депутатов составил компанию российской делегации в вопросе посещения Сирии, высказавшись за возвращение России в ПАСЕ. Тем самым и украинским, и европейским политикам был преподан урок цинизма.

Евгений МАГДА