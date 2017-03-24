"Подруга Путина" Ле Пен прилетела в Москву и выступила в Госдуме РФ

Глава партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен за месяц до первого тура выборов приехала в Россию и выступила на заседании комитета Госдумы по международным делам. Она прибыла в Москву по приглашению этого комитета.

Как сообщает ТАСС, во время выступления Ле Пен заявила, что не видит «поводов» для враждебного отношения властей Франции к России. Она отметила: «Россия и Франция должны поддерживать и развивать отношения, которые связывают нас с давних пор». ​Ле Пен добавила, что «в исторической перспективе двусторонние отношения всегда развивались как в культурной и торговой сферах, так и в энергетической».

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По ее словам, Россия и Франция должны также объединить усилия в борьбе с терроризмом. «Франция уже несет тяжелое бремя в борьбе с исламским фундаментализмом», — сказала она. Россия также вносит «неоспоримый вклад» в борьбу. «Наши две нации должны объединить усилия и дать им достойный отпор», — сказала она.

Как сообщал УНИАН, Ле Пен ранее заявляла, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. «Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - говорила она.