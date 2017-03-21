Похищение Гончаренко: фигурантов дела оставили под арестом в СИЗО

Апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение суда о содержании под стражей в течение 60 дней депутата Лиманского райсовета от "Оппозиционного блока" Александра Кушнарева, которого подозревают в организации похищения народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

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В соответствии с решением суда от 25 февраля, подтвержденного 20 марта, подозреваемый пробудет в СИЗО до 25 апреля, передает "Радио Свобода".

Напомним, 23 февраля прокуратура сообщила о похищении депутата от БПП Алексея Гончаренко. Вскоре выяснилось, что похищение было инсценировано оперативниками СБУ для предотвращения преступления против политика. Организатором похищения прокуратура называет депутата Лиманского райсовета от "Оппозиционного блока" Александра Кушнарева, чей сын Геннадий погиб в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. По версии следствия, Кушнарев нанял исполнителей для похищения Гончаренко и лично планировал нанести ему тяжкие телесные повреждения. 25 февраля суд арестовал двух подозреваемых на 60 дней без возможности внесения залога.