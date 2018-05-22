Украинский интерес. Черноморское взаимопонимание, отголоски блокады и сквер Стуса в Варшаве

Выстраивание отношений в Черноморском регионе требует от Украины особой деликатности в сочетании с настойчивостью, поскольку Анкара стремится балансировать в своих отношениях между Россией и Украиной, одновременно наращивая собственный статус регионального лидера. Визит Владимира Гройсмана в Турцию можно назвать успешным, поскольку украинский премьер был не только принят на высшем уровне, но провел эффективные переговоры. Договоренность об упрощенном въезде для обладателей внутренних ID-карт может дать импульс развитию туризма и деловой активности, руководство Турции подтвердило неизменность своей позиции в отношении признания Крыма украинским, что выглядит хорошим знаком на фоне третьей годовщины «референдума» на полуострове.

Интересно отметить, что украинский премьер побывал в Турции во время резкого обострения отношений между Турцией и Нидерландами, руководство которой не позволило VIP-агитаторам Эрдогана агитировать в Стране тюльпанов за усиление президентских полномочий в Турции. Прошедшие 15 марта парламентские выборы в Голландии привели к победе правящей партии во главе с Марком Рютте, что увеличивает вероятность утверждения Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершения затянувшейся эпопеи вокруг этого документа. Поражение евроскептиков под руководством Герта Вилдерса вряд ли стоит проецировать на весь Старый Свет, но это важный сигнал для сторонников европейского единства.

Говоря об отношении ЕС к ситуации в Крыму, полномочный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини подчеркнула, что Евросоюз не признает российскую власть над Крымом. Европейский парламент призвал освободить украинских заложников в России, большинство из которых проходит под маркой «задержанных в Крыму диверсантов».

Решение СНБО о прекращении транспортного сообщения с временно неконтролируемыми территориями на Донбассе вызвало довольно жесткую реакцию в Берлине и Париже. Немецкий МИД выразил обеспокоенность, французский и вовсе призвал отменить это решение. В ЕС и США обещают пристально наблюдать за тем, как официальная блокада повлияет на положение людей на неконтролируемых территориях, хотя дипломатических демаршей после «установления внешнего управления» над украинскими предприятиями там не устраивали. Логика западных партнеров официального Киева понятна: они заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта на востоке Украины и предпринимают превентивные меры против возможной активизации «миротворческих усилий» со стороны Кремля.

В России тем временем успели с участием президента и олигархов обсудить санкции СНБО против «дочек» российских банков в Украине, а советник Путина Сергей Глазьев воспользовался случаем, чтобы предложить упростить процедуру предоставления российских паспортов украинским гражданам. Советы уроженца Запорожья, следует признать, часто находят отражение в официальной линии Москвы. Интересно, что практически одновременно о двойном гражданстве с Россией для граждан Молдовы попросил президент этой страны Игорь Додон. Параллельно российские официальные лица запутались в поисках ответа на вопрос, было ли обращение Виктора Януковича в 2014 году с просьбой о введении российских войск.

Павел Климкин побывал в Варшаве, где не только открыл в центре польской столицы сквер имени Василия Стуса, но и провел переговоры с руководством Польши и принял вместе с своим коллегой Витольдом Ващиковским участие в возобновлении Украинско-польского форума партнерства, который не собирался на протяжении трех последних лет. Буквально накануне визита Климкина вандалы в Гуте Пеняцкой (Львовская область) вновь изуродовали недавно восстановленный местной властью памятник погибшим там во время Второй мировой войны полякам.

Похоже, возможность улучшения отношений между Киевом и Варшавой тревожит Москву, предпочитающую загребать жар чужими руками.