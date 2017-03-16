В Киеве отреагировали на критику Германии насчет блокады ОРДЛО

Об этом в четверг, 16 марта, заявил на запрос DW посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. "Более целесообразным было бы вначале тщательно проанализировать решение СНБО во избежание преждевременных выводов, которые не всегда на пользу делу", - отметил он.

Украинский посол отметил, что речь идет об исключительно временной мере, и "ни в коем случае не имеется в виду блокада временно неподконтрольных украинскому правительству территорий в Донбассе". По словам Мельника, цель данной меры - "прекратить процесс незаконной экспроприации государственных и частных предприятий Украины на оккупированных территориях", поскольку продолжение деловых отношений с ними означало бы "признание существующего статуса-кво, который противоречит закону".

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Как заявил украинский дипломат, "временное приостановление перемещения товаров не коснется гуманитарных перевозок и процесса доставки товаров для частных лиц в регионе". По его словам, это ограничение также не усложнит пересечение гражданами контактной линии. Мельник заявил о намерении украинских властей в ближайшее время организовать новые пункты пропуска для облегчения поездок в неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, по словам украинского посла, прекращение перемещения товаров с изъятых предприятий будет отменено сразу же после восстановления прав на собственность.