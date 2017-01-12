В Европарламенте рассказали, сможет ли Украина получить "безвиз" в апреле-мае

Об этом она сказала в Брюсселе после того, как 12 января Комитет гражданских свобод Европарламента единогласно поддержал визовую либерализацию для Грузии, пишет Радио Свобода.

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Отвечая на вопрос о том, когда подобного голосования можно ожидать относительно Украины, Габриэль сказала: «Это другая борьба, если так можно сказать. Потому что сначала, как вы знаете, мы договорились по поводу механизма приостановления. Он будет поставлен на голосование на пленарном заседании в феврале вместе с вопросом Грузии, и моя цель состоит в том, чтобы начать триалог (между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом относительно безвизового режима для Украины) как можно быстрее. Это означает, что я буду продолжать давление на Совет, чтобы иметь первый триалог не в апреле, а в феврале».

На уточняющий вопрос, может ли «безвиз» для Украины заработать в апреле-мае, Габриэль заявила: «Мы делаем все, что можем для этого, вы меня хорошо знаете». Она добавила, что точную дату сейчас назвать не может, но отметила, что делает все для скорейшего прохождения процедур в Европарламенте и последующей быстрой публикации в официальном журнале ЕС, после чего решение вступит в силу.

Относительно «безвиза» для граждан Грузии, то Габриэл выразила убеждение, что он заработает в марте.

Как сообщал УНИАН, 12 января комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел одобрил соглашение о визовой либерализации с Грузией.

Напомним, профильный комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) одобрил компромисс, достигнутый между Европейским парламентом и Советом ЕС относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима с третьими странами.

Решение именно этого вопроса было условием для принятия положительного решения о предоставлении Украине и Грузии безвизового режима. После этого решение должно быть проголосовано на пленарном заседании Европарламента.