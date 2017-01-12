Комитет Европарламента поддержал "безвиз" для Грузии
Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел одобрил соглашение о визовой либерализации с Грузией.
Об этом комитет Европейского парламента сообщил на своей странице в Twitter.
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"Отмена виз для Грузии: комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел подтвердил соглашение с Советом ЕС. Голосование состоится на заседании ЕП в феврале", - говорится в сообщении.
За проголосовали 42 депутата, против – двое, один воздержался.
#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariyapic.twitter.com/aKYJrxZnlW— LIBE Committee Press (@EP_Justice) January 12, 2017
Напомним, 8 декабря комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.