Комитет Европарламента поддержал "безвиз" для Грузии

Об этом комитет Европейского парламента сообщил на своей странице в Twitter.

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"Отмена виз для Грузии: комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел подтвердил соглашение с Советом ЕС. Голосование состоится на заседании ЕП в феврале", - говорится в сообщении.

За проголосовали 42 депутата, против – двое, один воздержался.

Напомним, 8 декабря комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.