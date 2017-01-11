В ЕС ожидают "безвиз" с Украиной в конце весны – журналист

В Евросоюзе ожидают, что Украина получит безвизовый режим к маю-июню 2017 года. Об этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в своем Twitter.

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"В Брюсселе рассчитывают, что Грузия получит безвизовый режим к апрелю/маю, а Украина – к маю/июню", – написал журналист.

expectations in Brussels is that #Georgia will get visa free by April/May & #Ukraine by May/June. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 11, 2017

Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

На сайте Европарламента ориентированной датой рассмотрения безвиза для Украины было указано 3 апреля 2017 года, потом эту дату убрали.

В Европейском парламенте корреспонденту УНИАН пояснили, что вопрос предоставления Украине безвизового режима будет вынесен на голосование в Европарламенте сразу после завершения межинституциональных переговоров, а дата 3 апреля 2017 года не является обязательной.