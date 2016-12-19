В Европарламенте подтвердили готовность завершить все процедуры по "безвизу" для Украины
Президент Европарламента также подчеркнул важность скорейшего завершения ратификации Соглашения об ассоциации.
Президент Европейского парламента Мартин Шульц подтвердил готовность Европарламента завершить все процедуры относительно предоставления украинцам права на безвизовые поездки в ЕС.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Шульц сказал во время телефонного разговора с Петром Порошенко.
«Шульц подтвердил готовность Европейского парламента завершить все соответствующие внутренние процедуры с тем, чтобы выполнить обязательства Евросоюза относительно предоставления украинским гражданам права на безвизовые поездки в ЕС», - говорится в сообщении.
Президент Европарламента также подчеркнул важность скорейшего завершения ратификации Соглашения об ассоциации и выразил готовность всячески способствовать этому процессу.
В свою очередь глава украинского государства поблагодарил президента Европарламента за четкую позицию по поддержке Украины во время заседания Европейского Совета, которое прошло в Брюсселе 15 декабря. Это касается, в частности, разблокирования процесса ратификации Соглашения об ассоциации, безвизового режима для Украины и продлении санкционного режима в отношении России в ответ на продолжающееся нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.
15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.
На сайте Европарламента ориентированной датой рассмотрения безвиза для Украины было указано 3 апреля 2017 года, потом эту дату убрали.
В Европейском парламенте корреспонденту УНИАН пояснили, что вопрос предоставления Украине безвизового режима будет вынесен на голосование в Европарламенте сразу после завершения межинституциональных переговоров, а дата 3 апреля 2017 года не является обязательным.