В Европарламенте подтвердили готовность завершить все процедуры по "безвизу" для Украины

Президент Европейского парламента Мартин Шульц подтвердил готовность Европарламента завершить все процедуры относительно предоставления украинцам права на безвизовые поездки в ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Шульц сказал во время телефонного разговора с Петром Порошенко.

«Шульц подтвердил готовность Европейского парламента завершить все соответствующие внутренние процедуры с тем, чтобы выполнить обязательства Евросоюза относительно предоставления украинским гражданам права на безвизовые поездки в ЕС», - говорится в сообщении.

Президент Европарламента также подчеркнул важность скорейшего завершения ратификации Соглашения об ассоциации и выразил готовность всячески способствовать этому процессу.

В свою очередь глава украинского государства поблагодарил президента Европарламента за четкую позицию по поддержке Украины во время заседания Европейского Совета, которое прошло в Брюсселе 15 декабря. Это касается, в частности, разблокирования процесса ратификации Соглашения об ассоциации, безвизового режима для Украины и продлении санкционного режима в отношении России в ответ на продолжающееся нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

На сайте Европарламента ориентированной датой рассмотрения безвиза для Украины было указано 3 апреля 2017 года, потом эту дату убрали.

В Европейском парламенте корреспонденту УНИАН пояснили, что вопрос предоставления Украине безвизового режима будет вынесен на голосование в Европарламенте сразу после завершения межинституциональных переговоров, а дата 3 апреля 2017 года не является обязательным.