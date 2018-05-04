Украинский интерес. Посиделки со шлейфом, успокаивающий Брюссель и Декларация на перспективу

Встреча Нормандской четверки в Берлине состоялась, хотя торги о ее проведении продолжались до последнего момента, причем прошла с привычным опозданием Владимира Путина и предварительными консультациями лидеров Германии, Франции и Украины. Российский президент не только опоздал, но и привез в своей свите находящегося под санкциями Владислава Суркова. Таким образом Путин, судя по всему, продемонстрировал отношение к санкционной политике Запада. С другой стороны, позволить себе выступить в роли разрушителя Нормандского формата он не смог.

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Трактовка достигнутых договоренностей (никаких документов в Берлине подписано не было) участниками почти пятичасовых переговоров заметно отличается. К тому же российская сторона попыталась дезавуировать не только заявления Петра Порошенко о необходимости разработки дорожной карты выполнения Минских договоренностей и согласии участников четверки на полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе, но и опровергнуть показную готовность Владимира Путина вести диалог. На следующий день после встречи Дмитрий Песков откорректировал позицию Москвы по Донбассу, а ТВ-программы убеждали российских телезрителей, что основной разговор шел о ситуации в Сирии без участия Порошенко. Ничего удивительного в подобной медиа-прыти нет, ведь действия России на международной арене во многом подчинены внутриполитическим резонам.

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Следует напомнить, что последний раз Нормандская четверка в лидерском формате встречалась год назад в Париже, а в целом ни одна встреча лидеров четырех государств не закончилась совместным подходом к прессе. Стоит ли удивляться продолжающейся конкуренции интерпретаций и отказу России передать Украине Олега Сенцова и Александра Кольченко. В сложившейся ситуации позиция Порошенко «Мы готовы выполнять Минские договоренности, но не за счет украинских интересов», выглядит абсолютно логичной. К сожалению, до урегулирования на Донбассе остается дистанция огромного размера, четко определить который сегодня никто не возьмется. И рассуждения о перспективе восстановления контроля над границей выглядят далеко не первоочередной проблемой на востоке Украины.

Петр Порошенко перед встречей в Берлине посетил с визитом Норвегию, став первым украинским президентом, побывавшим в Стране Викингов. Скандинавия незаслуженно остается на периферии украинской внешней политики, хотя будущее ЕС выглядит далеко не однозначным, а Северная Европа могла бы стать надежным партнером во многих сферах экономики, включая финансовую и аграрную.

Из Берлина Порошенко отправился в Брюссель и Маастрихт, где общался с руководителями Европейского Союза и НАТО. Видимо, Петр Алексеевич услышал от них что-то очень ободряющее, раз поспешил заявить, что с ноября украинцы будут без виз ездить в ЕС. Подобный супер-оптимистический сценарий не рассматривается всерьез даже на фоне публичных реверансов со стороны топ-менеджеров Европейского Союза. Пообещал поддержку Украине и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уже неоднократно подчеркивавший конструктивную позицию Альянса.

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Верховная Рада и польский Сейм одобрили Декларацию памяти и солидарности, которой возложили ответственность за разжигание Второй мировой войны на нацистскую Германию и Советский Союз, призвав историков к исследованию событий на «кровавых землях» Центральной и Восточной Европы. Документ вряд ли станет реальным противовесом выходу на широкие экраны в Польше фильма «Волынь», но выглядит попыткой переступить через существующие проблемы в двусторонних отношениях.

Евгений Магда