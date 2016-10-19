"Может, не додушивать Украину?": Аваков прокомментировал заявление главы МИД Франции по "статусу" Донбасса

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Возможно, МИД Франции лучше потребовать от российского агрессора покинуть территорию оккупированной Украины? И не додушивать Украину, утихомиривая агрессора?! Иначе зачем Украине такой формат переговоров?», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в «нормандском формате».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Берлине.

В тот же день министр иностранных дел Франции Эро заявил, что целью встречи лидеров стран «нормандского формата» 19 октября будет попытка добиться от Украины продвижения «статуса Донбасса» и закона о выборах на его оккупированной части.