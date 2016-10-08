Ельченко рассказал, чего ожидать Украине от нового генсека ООН (видео)
Новый генсек ООН, которым, вероятно, станет Антонио Гутерреш, сможет вернуть руководителю организации те качества, которых не хватало в течение последних лет, в том числе и позицию по ситуации на Донбассе.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире "Голоса Америки".
Он отметил, что Гутеррреш пользовался симпатиями от самого начала, все шесть раундов голосования.
Также Ельченко рассказал, что вероятный новый генсек ООН неоднократно встречался с представителями Украины.
"На всех этих встречах он (Гутерреш - Ред.) внимательно выслушивал все наши аргументы, его реакция была очень к нам благосклонна. Он прекрасно понимает, что у нас происходит", - подчеркнул Ельченко.
Ранее УНИАН сообщал, что Совет безопасности ООН по итогам первого голосования рекомендовал на пост следующего генсека ООН Гутерреша. У экс-премьера Португалии есть все шансы стать новым генеральным серетарем ООН.