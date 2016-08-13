Байден призвал Украину и Россию избегать эскалации напряженности

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Вице-президент призвал президента Порошенко сделать свою часть, чтобы избежать эскалации напряженности", - говорится в сообщении.

Байден отметил, что США также призвали и российского президента Владимира Путина избегать эскалации конфликта.

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Байден и Порошенко также "подтвердили свою решительную поддержку политических и дипломатических средств для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем полного осуществления Минских соглашений".

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. собеседники обсудили текущую ситуацию безопасности, которая сложилась в связи с провокационными действиями российской стороны в оккупированном Крыму и эскалацией напряженности на Донбассе.