Байден призвал Украину и Россию избегать эскалации напряженности
Вице-президент США Джозеф Байден сегодня во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко призвал его избегать эскалации напряженности с Россией.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
"Вице-президент призвал президента Порошенко сделать свою часть, чтобы избежать эскалации напряженности", - говорится в сообщении.
Байден отметил, что США также призвали и российского президента Владимира Путина избегать эскалации конфликта.
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Байден и Порошенко также "подтвердили свою решительную поддержку политических и дипломатических средств для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем полного осуществления Минских соглашений".
Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. собеседники обсудили текущую ситуацию безопасности, которая сложилась в связи с провокационными действиями российской стороны в оккупированном Крыму и эскалацией напряженности на Донбассе.