Порошенко готовится ответить на заявления Путина и ФСБ - СМИ
Президент Украины Петр Порошенко готовит заявление относительно последних событий на территории временно оккупированного Крыма, а также заявлений Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и президента РФ Владимира Путина.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на источник в Администрации президента.
По данным источника, заявление президента будет уже в ближайшее время.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.
Вскоре Путин прокомментировал сообщение ФСБ, которая обвинила украинскую разведку в "подготовке теракта" в Крыму. По его мнению, Украина пытается спровоцировать конфликт, чтобы отвлечь внимание "от темы грабежа собственного народа", а также "переходит к террору".