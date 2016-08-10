Порошенко готовится ответить на заявления Путина и ФСБ - СМИ

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на источник в Администрации президента.

По данным источника, заявление президента будет уже в ближайшее время.

Читайте такжеСМИ назвали имя якобы задержанного в Крыму "диверсанта", он оказался активистом "Самообороны" (фото)

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

Вскоре Путин прокомментировал сообщение ФСБ, которая обвинила украинскую разведку в "подготовке теракта" в Крыму. По его мнению, Украина пытается спровоцировать конфликт, чтобы отвлечь внимание "от темы грабежа собственного народа", а также "переходит к террору".