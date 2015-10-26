Целое село на Киевщине проголосовало без паспортов - ОПОРА
07:18, 26 октября 2015Политика
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Проголосовали 465 человек из общего количества 590.
REUTERS
По словам председателя УИК, в начале дня голосования участковая комиссия заявила о том, что все избиратели в селе Потиевка Белоцерковского района будут иметь возможность голосовать без паспортов и решение было устно одобрено комиссией.
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
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"Явка на участке №320072 было достаточно высокой, проголосовали 465 человек из общего количества 590", - говорится в сообщении.
ОПОРА напоминает, что согласно закону Украины "О местных выборах" за выдачу бюллетеней без документа, подтверждающего личность, предусмотрена уголовная ответственность.
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