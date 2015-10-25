В Винницкой области ОПОРА заявляет о массовых голосованиях без паспортов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь гражданской сети ОПОРА в Винницкой области Галина Сегеда.

«Массовым нарушением является выдача бюллетеней избирателям без паспортов. Это наблюдается практически по всей Винницкой области», — сказала Сегеда.

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По ее словам, люди предъявляют копии паспортов, другие удостоверения. Наблюдатели ОПОРЫ по данному поводу обращаются в правоохранительные органы и делают замечания членам и председателям комиссий. «В большинстве случаев есть реакция на замечания – избирателей отправляют домой, и потом они возвращаются с паспортами», - отметила Сегеда.