В Минобороны создают кадровый резерв для комплектования руководящих должностей

Об этом сообщил помощник министра по вопросам связей с общественностью, подполковник Алексей Чернобай. "В Минобороны создается действенный кадровый резерв для комплектования руководящих должностей ВСУ. Приоритет в формировании резерва предоставляется военнослужащим, участникам АТО", - отметил он.

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"Распоряжением министра обороны в него уже включены 1 432 офицера. Кроме того, в Минобороны создан и утвержден резерв номенклатуры назначения первого заместителя министра, что составляет 1 316 человек", - добавил Алексей Чернобай.