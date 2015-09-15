В Минобороны создают кадровый резерв для комплектования руководящих должностей
10:16, 15 сентября 2015Политика
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В Министерстве обороны создается действенный кадровый резерв для комплектования руководящих должностей в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
В Минобороны создается действенный кадровый резерв / mil.gov.ua
Об этом сообщил помощник министра по вопросам связей с общественностью, подполковник Алексей Чернобай. "В Минобороны создается действенный кадровый резерв для комплектования руководящих должностей ВСУ. Приоритет в формировании резерва предоставляется военнослужащим, участникам АТО", - отметил он.
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"Распоряжением министра обороны в него уже включены 1 432 офицера. Кроме того, в Минобороны создан и утвержден резерв номенклатуры назначения первого заместителя министра, что составляет 1 316 человек", - добавил Алексей Чернобай.
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