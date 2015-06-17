ЕС твердо требует освобождения Надежды Савченко - заявление

Европейский Союз заявляет, что "твердо требует от России освободить украинскую летчицу Надежду Савченко.

Соответствующее заявление по поводу продления содержания Савченко под арестом сделано в среду в Брюсселе пресс-секретарем Высокого представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Европейский Союз твердо требует ее освобождения. Это бы соответствовало "комплексу мероприятий по реализации Минских соглашений и обязательству освободить всех заложников и задержанных лиц, связанных с конфликтом в Украине", - говорится в заявлении.

Читайте такжеСегодня - ровно год со дня похищения летчицы Савченко

В ЕС напомнили, что год назад Савченко попала в плен поддерживаемых Россией сепаратистов в восточной Украине. "365 дней содержания под стражей, большинство из них в России, серьезным образом сказались на ее здоровье. Ей неоднократно отказывали в праве на справедливое разбирательство", - констатировали в ЕС.

Указав, что на прошлой неделе российский суд принял решение продлить время ее пребывания в СИЗО до 30 сентября, а расследование, проведенное российскими властями, было закрытым, и судебное разбирательство по ее делу еще не объявлено, в ЕС выразили убеждение в "необоснованности продления содержания ее под стражей".

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и незаконном пересечении границы.

Читайте такжеАтлантический Совет США вручит Савченко награду "За Свободу"

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил, что предварительное следствие завершено. Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Имеются в виду граждане, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 30 июня.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко еще на три месяца - до 30 сентября, всего до 15 месяцев содержания под стражей.

Всего в РФ незаконно удерживают около 30 граждан Украины.