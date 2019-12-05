Рада сегодня рассмотрит Избирательный кодекс с предложениями президента (онлайн)

Также народные депутаты планируют рассмотреть законопроект относительно предотвращения и противодействия политической коррупции.

Сегодня Верховная Рада Украины будет рассматривать Избирательный кодекс с предложениями президента.

Как передает корреспондент УНИАН, также народные депутаты планируют рассмотрение ряда экономических законопроектов, в частности по стабилизации функционирования системы обязательного государственного социального страхования.

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Также сегодня будет рассматриваться законопроект об оборонных закупках и ряд законопроектов о ратификации международных соглашений.

Среди прочего, сегодня запланирован к рассмотрению законопроект относительно предотвращения и противодействия политической коррупции.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№31121).

В новом сочетаются пять действующих сегодня законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября президент Владимир Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями, изложенными на 10 страницах. В частности, он отметил, что кодекс, который поступил ему на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Также, по мнению Зеленского, положения кодекса нуждаются в технико-юридической доработке во избежание многочисленных внутренних противоречий и неувязки с другими законодательными актами.

Зеленский предложил Верховной Раде повторно рассмотреть Избирательный кодекс и доработать с учетом приведенных им замечаний.