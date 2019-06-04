Военный эксперт рассказал об уровне поддержки в Румынии идеи оккупации Буковины

По словам эксперта, в Румынии давно существуют внутриполитические круги, которые бредят идеями собирания земель и восстановления "Великой Румынии", но они преимущественно маргинальные.

В Румынии определенная часть общества поддерживает территориальные претензии к Украине и даже предполагает войну за Буковину. Однако официальный Бухарест не разделяет таких идей и вполне дружелюбно настроен к Украине.

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Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя провокационный видеоролик о захвате Буковины Румынией, передает "Обозреватель".

По словам эксперта, в Румынии давно существуют внутриполитические круги, которые бредят идеями собирания земель и восстановления "Великой Румынии".

"Это и возвращение северной Буковины, то есть нашей Черновицкой области, Бессарабии – это современная Одесская и Винницкая области. Далее на Болгарию и так далее – много территорий", – пояснил он.

"Такие идеи есть, и уже ни одна книга написана о возможности войны с Украиной... У большинства эти идеи являются маргинальными. Они не находят отклика у руководства румынского государства, у которого абсолютно нормальным и лояльным является отношение к Украине, в отличие от венгерского", – подчеркнул Мусиенко.

По словам эксперта, "отдельные политики и определенная общественность поддерживают то, что пока Украина ослаблена войной с Россией, можно выставлять свои территориальные претензии".

"Но я не думаю, что это на государственном уровне", – подытожил он.