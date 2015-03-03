МИД Украины ожидает от России неотложных шагов для освобождения Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

«Мы ожидаем, что в Российской Федерации наконец услышат призывы Украины, всего мирового сообщества, а также собственного гражданского общества, и осуществят неотложные шаги с целью освобождения незаконно удерживаемой в России народного депутата Украины Савченко”, - сказал Перебийнис.

Он отметил, что, по информации адвоката, который вчера посещал Савченко, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, в частности с желчным пузырем и желудком. Савченко продолжает употреблять только чай и воду и, несмотря на просьбу консула Украины, адвокатов и правозащитников, отказывается прекратить голодовку, которая длится уже 81 день.

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«Сегодня уже реально речь идет не только и не столько об освобождении Надежды, сколько о ее спасении. В этих условиях отсутствие какой-либо реакции российской власти на эту ситуацию является преступным», - сказал Перебийнис, отметив, что вся ответственность за жизнь Савченко полностью и исключительно лежит на России, которая цинично похитила украинскую летчицу на территории Украины и уже более 8 месяцев безосновательно, не предоставляя никаких доказательств ее вины, держит в заложниках.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении него нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.