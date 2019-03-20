Директор НАБУ не пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады

Комитет планировал заслушать отчет руководства Национального антикоррупционного бюро.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не пришел на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании должен был рассматриваться вопрос о проведении слушаний в комитете на тему "Деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины, выполнение возложенных на Национальное бюро задач, соблюдение им законодательства, прав и свобод лиц" (письменный отчет о деятельности НАБУ в течение предыдущих 6 месяцев).

Первый заместитель председателя комитета Юрий Савчук сообщил, что на заседании должен был присутствовать Сытник, но он прислал письмо, в котором говорится, что его не будет.

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"Учитывая указанный объем запланированных и назначенных мероприятий, вынужден отказать относительно моей возможности принять участие в указанном заседании на определенную вами дату", - процитировал Савчук письмо и отметил, что дата заседания была определена еще две недели назад.

Как сообщал УНИАН, 18 марта на заседании Согласительного совета член антикоррупционного комитета Борислав Береза заявил, что комитет 20 марта планирует заслушать отчет руководства НАБУ.

"В комитете 20 марта планируется заслушать отчет руководства Национального антикоррупционного бюро Украины по основным вопросам деятельности Нацбюро, выполнению возложенных задач, соблюдению законодательства, прав и свобод лиц - за последние полгода", - сказал Береза.