Австралия ввела санкции против 10 лиц за агрессию РФ в Керченском проливе и псевдовыборы на Донбассе

Австралия призвала Россию освободить захваченных в плен украинских моряков.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявляет, что ее страна ввела санкции в отношении 10 человек за агрессию РФ в Керченском проливе и псевдовыборы на Донбассе.

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Как говорится в сообщении на сайте МИД Австралии, в связи с 5-й годовщиной оккупации Россией Крыма Австралия выступает единым фронтом с международными партнерами в противодействии продолжающейся агрессии РФ против Украины. Австралия является твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины вместе с США, Великобританией и странами - членами Евросоюза.

"Сегодня я объявляю целенаправленные финансовые санкции и запрет на въезд для семи россиян за их роль в захвате украинских военно-морских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив. Австралия обеспокоена этим обострением напряженности в Азовском море в ноябре 2018 года", - отметила Пейн.

"Австралия осуждает агрессию и призывает Россию освободить арестованных украинских моряков и захваченные суда без задержек. Мы также призываем Россию обеспечить свободное и беспрепятственное прохождение украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море", - заявила Пейн.

"Австралия не признает каких-либо действий с целью легитимизации аннексии Крыма и отделения частей Донецкой и Луганской областей", - подчеркнула она.

Австралия также вводит финансовые санкции и запрет на въезд для трех так называемых "лидеров" оккупированных частей Донецкой и Луганской областей в связи с псевдовыборами, которые состоялись в ноябре 2018 года.

"Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе ее территориальных вод", - заявила Пейн.

Санкции введены против контр-адмирала, начальника Пограничного управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму и Севастополе Сергея Николаевича Станкевича, его заместителя, капитана 1-го ранга Андрея Борисовича Шеина, капитана 2-го ранга, командира пограничного сторожевого корабля "Дон" Алексея Александровича Саляева, капитана 3-го ранга, командира сторожевого корабля "Изумруд" Андрея Шипицина, капитана 2-го ранга Алексея Владимировича Шатохина, начальника службы пункта управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму Руслана Александровича Ромашкина и командира малого противолодочного корабля "Суздалец" Сергея Алексеевича Щербакова.

Также санкции введены против "председателя народного совета ДНР" Владимира Анатольевича Бидевки, главаря "ЛНР" Леонида Ивановича Пасечника и "председателя народного совета ЛНР" Дениса Николаевича Мирошниченко.