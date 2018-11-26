Депутатское объединение Бойко-Рабиновича в Раде не проголосует за военное положение

Юрий Бойко подчеркнул, что военное положение предусматривает ограничение конституционных прав всех граждан, работы СМИ и введение "жесточайшей цензуры".

Межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь" не собирается голосовать за введение в Украине военного положения из-за захвата россиянами украинских кораблей в Керченском проливе.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил сопредседатель объединения Юрий Бойко.

"Я не вижу для себя - и я уверен, что мои коллеги меня поддержат – поддержки этого решения по введению военного положения, потому что оно ничего не даст для решения вопроса деэскалации конфликта", - отметил нардеп.

"Мы для себя положительного голосования не видим", - добавил он.

Бойко подчеркнул, что военное положение предусматривает ограничение конституционных прав всех граждан, работы СМИ и введение "жесточайшей цензуры".

"Я считаю, что введение военного положения ничего не решит, потому что оно не вернет людей, не создаст деэскалацию в Азовском море. Прийти к миру там можно лишь путем прямых переговоров между нами и Российской Федерацией", - отметил депутат.

По его мнению, такие переговоры должны пройти при посредничестве структур ЕС.

Бойко также заявил, что намерения властей ввести в Украине военное положение преследуют лишь одну цель – сорвать выборы президента.

"Потому что действующий президент страны понимает, что рейтинг не позволяет победить и таким образом он пытается отсрочить президентские выборы", - объясняет политик.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было сообщено в соответствии с международными нормами с целью обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и соглашении между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

В результате агрессивных действий России, три украинских корабля возле Керченского пролива захвачены спецназом РФ вместе с экипажами. Три украинских моряка находятся в больнице в оккупированной Керчи.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного комитета относительно введения военного положения из-за нападения на украинские корабли возле Керченского пролива. На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.