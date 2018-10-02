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В ГПУ не смогли подтвердить причастность ГРУшника "Боширова" к вывозу Януковича из Украины (видео)

01:15, 02 октября 2018
Политика
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Руслан "Боширов" / REUTERS

Генеральная прокуратура не имеет подтвержденной информации о причастности полковника ГРУ Анатолия Чепиги к эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил в комментарии изданию «Бабель» прокурор Руслан Кравченко.

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«Мы исследовали обстоятельства госизмены Януковича. К сожалению, у нас нет на данный момент подтвержденной информации о том, кто из российских военных был причастен к операции по организации побега бывшего президента. Поэтому мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», – заявил Кравченко.

В то же время адвокат Януковича, партнер компании «Авера Лекс» Виталий Сердюк в комментарии изданию напомнил, что в ходе судебного процесса допрашивались охранники экс-президента и ни один из них не давал показания о том, что россияне присутствовали в Межигорье.

Кроме того, руководитель службы безопасности президента Константин Кобзарь, давая 16 июля показания по делу о государственной измене Януковича, заявил, что во время эвакуации кортеж экс-президента был заблокирован, поэтому он обратился на дежурную линию в Федеральную службу безопасности РФ за помощью в транспортировке экс-президента на территорию полуострова Крым.

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Теги: #Виктор Янукович#Руслан Боширов