Яценюк заявил, что 2015 год должен стать для Украины годом стабилизации

Украинское правительство готово вести весь перечень запланированных реформ, однако нуждается в поддержке, заявил в ходе пресс-конференции в Совете Европы премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня мы запустили механизм работы Соглашения об Ассоциации с ЕС и формирования зоны свободной торговли. Сегодня начал работу Совет Ассоциации с ЕС. Наша общая задача – сделать Украину успешной, - сказал Яценюк. – Правительство уже обнародовало программу своей работы, которое базируется на Соглашении об ассоциации. И тут я хочу быть предельно понятным: правительство готово выполнять все реформы, мы готовы выполнить все, что в наших силах, но нам нужна поддержка – для экономики, для фискальной системы, для преодоления той турбулентности, которую мы переживаем».

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Яценюк отметил, что вместе с европейскими партнерами Украина сможет достичь стабильности. «2015 год должен стать годом стабилизации, а 2016 год – годом экономического роста», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Яценюк находится с рабочей поездкой в Брюсселе, где уже провел переговоры в штаб-квартире НАТО и в Совете Европы, а также принял участие в инаугурационном заседании Совета Ассоциации Украина – ЕС. Ранее министр экономического развития и торговли Украины Айварас Адомавичус, сопровождающий главу правительства, отмечал, что основная задача украинской делегации дать старт работе Совета Ассоциации, а также найти реальную поддержку, в первую очередь финансовую.