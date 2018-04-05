Грибаускайте в США рассказала Трампу об украинских военных

Грибаускайте отметила, что в США на саммите стран Балтии обсуждались вопросы безопасности и поддержки Украины.

Президент США Дональд Трамп понимает ситуацию в Украине. Об этом заявила президент Литвы Далия Грибаускайте.

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Она рассказала о деталях встречи лидеров стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом Голосу Америки. На вопрос, было ли личное взаимопонимание с президентом Трампом, Грибаускайте выразила убеждение, что такое взаимопонимание было достигнуто. "Мы встретились не впервые, и он всегда является сложным, но интересным".

"Конечно, когда мы говорили о безопасности региона, вопрос Украины поднимался, мы говорили о поведении России, безопасности и, конечно, поддержке Украины», - подчеркнула Грибаускайте.

В течение саммита, Трамп спрашивал об украинских военнослужащих, о том, как Украина защищается. "Я сказала Трампу, что ваши (украинские- ред.) военные являются героями и, что они могут бороться за свою страну, за независимость и, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить", - сказала Грибаускайте.

Реформа НАТО и безопасность региона стали основными темами саммита трех стран Балтии и США, который состоялся во вторник. Далия Грибаускайте высоко оценила подписание декларации о соблюдении ст. 5 Североатлантического договора. Эта декларация содержит все необходимые элементы, чтобы регион стал более "безопасным и обороноспособным".

Комментируя поддержку некоторыми европейскими странами газпромовского проекта "Северный поток-2", Грибаускайте отметила: "Нас удивляет, что Европа идет в обратном направлении и не видит угрозы. Мы уже пережили угрозу. Это – наша история, это наше знание, и мы никогда не вернемся и никогда это не повторим. Мы являемся лучшим примером в Европе. Надеюсь, Европа скоро поймет, что чем больше поставщиков, тем прочнее безопасность и лучше цена для потребителей в Европе", - убеждена президент Литвы.