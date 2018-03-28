НАПК меняет руководителя: сможет ли уход Корчак улучшить работу Агентства

В среду, 28 марта, истекает срок полномочий Главы Национального агентства по противодействию коррупции Натальи Корчак. Об этом она сама сообщила, написав на своей странице в Facebook: «Всем, кому все время мешала Корчак, ее «неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные» действия, гаражи, непредставление в отставку, принципиальность, «связи с Народным фронтом», голос, внешность и т.п., хочу сообщить - в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК».

Еще несколько лет назад на новый орган, призванный бороться со спрутом отечественной коррупции, украинцы действительно возлагали надежды, но, увы, громкие скандалы начались уже на стадии его формирования. Планировалось, что НАПК начнет работу до конца 2015 года. Чтобы воплотить эти планы в жизнь, в декабре 2015-го Кабмин назначил Наталью Корчак, Виктора Чумака и Александра Скопича членами НАПК. Мол, «заполнение трех из пяти вакантных должностей является достаточным условием для запуска агентства».

Однако, как, зачастую, бывает, когда что-то делается в спешке, не обошлось без нарушений. В частности, активисты заявили, что, во-первых, конкурсный отбор членов НАПК проводился с нарушениями процедуры, а, во-вторых, в состав агентства не был избран ни один представитель общественности.

Позже правительство объявило повторный конкурс по отбору кандидатов на должности членов Нацагентства по предотвращению коррупции, члены комиссии по отбору рассорились из-за кандидатур потенциальных членов агентства и председателя, конкурс провалился, процесс затягивался, эпопея борьбы с коррупцией продолжалась…

Хотя сегодня многие украинцы уже свыклись с безвизом, стоит отметить, что еще несколько лет назад трудности с созданием НАПК тормозили процесс визовой либерализации. Ведь запуск специального органа для администрирования электронных деклараций был одним из требований европейских партнеров.

В марте 2016 года в Национальном агентстве по противодействию коррупции появился председатель – Наталья Корчак, но скандалы на этом не закончились. Наоборот, их стало больше. С тех пор, как Корчак возглавила ведомство, о том, что деятельность НАПК превращена в профанацию, и ведомство дискредитировано как антикоррупционный орган не говорил разве что ленивый. Не под стать обычному положению вещей, в этом вопросе были солидарны как народные депутаты, так и представители общественности, в том числе, из антикоррупционной «тусовки».

Провалы Корчак

Первая волна электронного декларирования в октябре 2016 года прошла нестабильно и с постоянными сбоями. Во время второй волны декларирования, уже весной 2017-го, система и вовсе несколько дней не работала. В соцсетях распространялись сообщения от чиновников, которые не могли заполнить декларации из-за технических проблем. Большинство из них говорили о том, что не могут открыть сайт, реестр или сохранить изменения даже среди ночи, когда нагрузки на веб-ресурс должны быть меньше… И хотя срок подачи срок подачи электронных деклараций был продлен до 1 мая 2017 года, незамеченными сбои не остались.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прямым текстом посоветовал всем членам НАПК уйти в отставку из-за неспособности организовать работу реестра е-деклараций. Однако Наталья Корчак тогда заявила, что призывы к их отставке связаны лишь с «нежеланием, чтобы орган работал».

Хотя, положа руку на сердце, лично в ее трудолюбие тогда уже мало кто верил. Именно в мае 2017 года разгорелся скандал между Корчак и ее заместителем – Русланом Радецким, который обвинил главу НАПК в том, что она в очередной раз заблокировала проверки электронных деклараций чиновников.

«Она пыталась удовлетворить все политические силы, которые существуют в Украине. По крайней мере, те, что находятся у власти. И сказать, что она выполняла только поручение той или иной политической силы, нельзя, она пыталась всех удовлетворить… А другие члены ей подыгрывали», - рассказывает о прошлогодней ситуации Радецкий.

По его словам, Корчак сделала все, чтобы забюрократизировать НАПК, сделала так, что принятие любого важного решения сопровождалось торгами: «К примеру, Корчак, пользуясь тем, что она утверждает повестку дня, постоянно выставляла, в первую очередь, свои вопросы и Скопича, а основные вопросы – переносила назад. Кроме того, ставила условия: если не голосуете за мои вопросы, я не голосую за ваши».

Корчак, впрочем, тогда заявила, что ее замы, и Радецкий, в частности, незаслуженно получают премии до 200 тысяч гривен в месяц. Но неслабым ударом по репутации лично Корчак стали свидетельства о том, что те самые баснословные премии она выписывает и себе. Причем, это никак не вязалось с ее работой – глава НАПК могла себе позволить 4-х часовой рабочий день.

«Масла в огонь» подливали и другие любопытные факты, связанные с главой НАПК. Так, в мае 2017 года журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщали, что обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке бизнес-класса новую машину Skoda Octavia A7, которую она не указала в своей декларации. В связи с этим, прошлой осенью следователи НАБУ допрашивали Корчак (именно тогда свекровь Корчак закрыла в квартире следователя НАБУ, который приехал вручить ей повестку). А немногим позже директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Национальное антикоррупционное бюро расследует ряд дел, в котором фигурирует Наталья Корчак. И эти дела, по его словам, «власть так просто не оставит и не простит».

Той же злополучной для Корчак прошлой осенью разгорелся скандал, связанных с органом в целом, и ею, в частности. Директор департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина заявила, что работники Агенства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций и согласовывают их с Администрацией президента. Шумиха, естественно, поднялась неслабая. И сейчас это дело расследуется Службой безопасности Украины.

Однако верить в показания Соломатиной заставляет хотя бы тот факт, что за НАПК в мае 2017 вступился президент Украины Петр Порошенко. В частности, он заявил, что смысл электронного декларирования заключается не в доходах председателя Нацагентства Натальи Корчак, а в прозрачности и открытости работы антикоррупционного ведомства. «Вся страна знает о доходах полутора или двух миллионов украинских власть имущих, и не только власть имущих, где и что они имеют, для того чтобы иметь возможность спросить, не просто, знаете, из любопытства: мне интересно, кто, как и где живет... А где ты взял дом, машину, за счет каких источников ты это профинансировал. И уголовная ответственность, если ты не сможешь объяснить обществу источники твоих доходов», - заявил Порошенко.

Это действительно так. Только президент почему-то не объяснил, как привлечь к ответственности таких нерадивых властьимущих, если НАПК не доводит до конца проверки их деклараций…

Работа через силу

Впрочем, по мнению экспертов, утверждать, что НАПК вообще не работало эти два года, нельзя. Глава Центра «Эйдос», политолог Виктор Таран отмечает, что главный успех – это то, что Агентство, в принципе, стартовало. «Кроме того, заработали две ключевые функции противодействия коррупции – система автоматизированного доступа к государственным электронным декларациям и система анализа отчетов политических партий», – говорит он.

Похожего мнения придерживается исполнительный директор Transparency International Украины Ярослав Юрчишин, но подчеркивает – достижение НАПК, как институции, произошли не благодаря руководству Корчак, а скорее, вопреки ему...

По мнению эксперта, среди рядовых работников Нацагентства есть настоящие профессионалы, и они действительно сделали немало работы. «Но, к сожалению, атмосфера в самом НАПК далека от того уровня эффективности, которая должна была бы быть в новых антикоррупционных органах», – сетует Юрчишин.

По его словам, из-за того, что происходит в руководстве, часть хороших работников Агентства сегодня или в процессе увольнения, или в процессе поиска работы.

Юрчишин отмечает, что лично Наталья Корчак, как руководитель НАПК, запомнилась одними провалами: «Стоит вспомнить проблемы с проверками деклараций топ-чиновников. В частности, проверку декларации Ляшко объявляли трижды – до сих пор нет результатов».

Также эксперт напоминает, что из-за провала проверок деклараций в прошлом году Украина потеряла возможность получить последний транш третьей программы макрофинансовой поддержки Европейского Союза – более 600 млн евро. «И это потому, что за два года НАПК под руководством Натальи Корчак так и не смогло организовать автоматическую проверку деклараций, то есть фактически внедрить подтягивание открытых реестров к системе электронного декларирования чиновников, чтобы все декларации проверялись частично автоматически», – заявляет он.

Возрождения «из пепла»… не предвидится?

Анонсировав финал срока своих рабочих полномочий, пока еще глава НАПК Наталья Корчак у себя в Facebook добавила, что за свою должность не держится и с большим удовольствием переложит «бремя славы» на чужие плечи. «Надеюсь, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Национального агентства», – написала она.

Стоит отметить, что сама Наталья Корчак точно не может претендовать на вторую каденцию, поскольку это запрещено законодательством. А поскольку НАПК – коллегиальный орган, то кроме Корчак, есть еще четыре, фактически, равноправных члена Агенства, среди которых, собственно, и будут выбирать следующего руководителя НАПК.

По словам Радецкого, на должность руководителя Агентства претендуют все четверо членов НАПК, кроме действующего председателя. «Все хотят возглавить НАПК, но не они решают. Решают политические игроки, которые должны определить, кто будет председателем. Думаю, что на сегодняшний день остановятся на Александре Скопиче в должности главы НАПК, а его заместителем станет Александр Серегин», - рассказал он УНИАН.

В свою очередь Ярослав Юрчишин считает, что амбиции руководителя демонстрирует как раз Серегин, который, в последнее время, стал активнее появляться в медиа и комментировать позицию Агенства.

Вместе с тем, Юрчишин убежден, что, кто бы не стал новым председателем, ожидать принципиальных изменений в работе НАПК не стоит. Ведь действующие члены полностью поддерживали то, что происходило во время руководства Корчак. «В этом составе НАПК нет людей, которые могут изменить круговую опасную поруку, которую создала Корчак, и направить Агентство в конструктивное русло, сняв уровень политической зависимости и непрофессионализма», – считает Ярослав Юрчишин.

Эксперт отмечает, что лично он не хотел бы видеть председателем никого из действующих членов Агенства. По его мнению, НАПК сможет, условно, «возродиться из пепла» и восстановить доверие общества только если перезапустить орган, избрав полностью новый его состав.

Уже более полугода в Верховной Раде лежат два законопроекта о перезапуске НАПК - депутатский, который получил положительную оценку Совета Европы, и правительственный, по которому Совет Европы высказал свои предложения по улучшению. «Перезагрузка была бы хорошим вариантом. Но, к сожалению, на нее нет политической воли и желания ключевых фигур - президента, руководителя парламента, премьер-министра. Ведь сейчас мы живем с ошибкой, которая выгодна политикам (декларации не проверяются), и у них, честно говоря, никакого желания перезапускать систему нет», – убежден исполнительный директор Transparency International Украины.

Кстати, в разговоре с УНИАН Ярослав Юрчишин развеял опасения, что перезапуск и новый конкурс на членство в НАПК могли бы заблокировать работу Агенства. Дело в том, что до избрания нового руководства, старое продолжает выполнять свои обязанности. Поэтому, если депутаты, не желающие рассматривать новые законопроекты по НАПК, будут рассказывать, что это-де вообще остановит работу Нацагентства, это будет всего лишь спекуляцией.

В свою очередь, Виктор Таран отмечает, что в парламенте «нет голосов» для перезапуска НАПК. Однако, в отличие от Ярослава Юрчишина, Таран не берется категорически заявлять о целесообразности переизбирать нынешний состав Агенства. «Считаю, что в данной ситуаций, пусть уже поработают действующие члены, посмотрим, что будет. Тем более, что у половины из них срок полномочий истекает через год», – говорит политолог.

А главное, что они должны сделать за это время, - все-таки запустить полноценную работу системы электронного декларирования.

Ирина Шевченко