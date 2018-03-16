Порошенко вслед за Британией посоветовал России "заткнуться и убраться вон"
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал России "заткнуться и убраться вон".
Свое послание РФ президент опубликовал на странице в Twitter.
"Химическая атака" Кремля в Великобритании - не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться вон", - написал он.
«Хімічна атака» Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть». pic.twitter.com/KEsDjVfIoJ— Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018
Как сообщал УНИАН, глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", отвечая на вопрос о том, как Кремль должен отреагировать на высылку 23 российских дипломатов.