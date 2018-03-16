Порошенко вслед за Британией посоветовал России "заткнуться и убраться вон"

21:07, 16 марта 2018
Политика
2831
УНИАН

Свое послание РФ президент опубликовал на странице в Twitter.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании - не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться вон", - написал он.

Как сообщал УНИАН, глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", отвечая на вопрос о том, как Кремль должен отреагировать на высылку 23 российских дипломатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#война в Украине