Порошенко вслед за Британией посоветовал России "заткнуться и убраться вон"

Президент подчеркнул, что "химическая атака" Кремля в Великобритании - не что иное, как посягательство на ее суверенитет.

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал России "заткнуться и убраться вон".

Свое послание РФ президент опубликовал на странице в Twitter.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании - не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться вон", - написал он.

«Хімічна атака» Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть». pic.twitter.com/KEsDjVfIoJ — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Как сообщал УНИАН, глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", отвечая на вопрос о том, как Кремль должен отреагировать на высылку 23 российских дипломатов.